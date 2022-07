Kristofer, maestro de Nagui : "Je vais me produire sur scène"

Kristofer, étudiant et maestro belge de N’oubliez pas les paroles et chroniqueur sur Vivacité, a aussi été testé pour faire de la télévision.

Je viens de finir la deuxième semaine comme chroniqueur dans le 8/9 continue sur Vivacité, confie d'emblée le Liégeois de 23 ans qui avait remporté 39 victoires et 309 000 euros de gains dans le célèbre jeu musical de Nagui sur France 2. Plus j'avance et plus ça va mieux car, à part N'oubliez pas les paroles, je n'avais jamais fait de télévision. Mais ce que je faisais avec Nagui, un candidat de jeu pour lequel je m'étais préparé, n'a rien à voir avec ce que je fais ici en radio. Il s'agit d'une vraie expérience professionnelle. J'ai toujours voulu connaître cette ambiance de plateau en direct. Un milieu dans lequel je m'épanouis beaucoup car j'apprends beaucoup. "

Vous appréhendiez un peu l’exercice ?

"Évidemment, je stresse car je commence. Ma plus grande pression était de dénoter par rapport aux professionnels de la radio ou de faire foirer le truc (sourire) ! Mais j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai fait beaucoup de jobs étudiants mais celui-ci est le premier job d’étudiant que je ne vois pas comme un job d’étudiant. Il n’y a pas la même pression, tout est toujours fait dans la bienveillance. J’adore passer à l’antenne, mettre une tenue différente et rencontrer des artistes hors antenne. Tout me réjouit et je me prends au jeu !"

Avez-vous d’autres projets en cours pour la rentrée ?

"À la rentrée, je vais avoir surtout beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de la musique et qui n’ont rien à voir avec la RTBF. Si je peux continuer de travailler à la RTBF, cela me plairait énormément. Sauf que je n’ai toujours pas fini mes études de droit. Je suis en master 2 à l’université de Liège et il me reste donc encore trois cours à passer, mon stage dans un cabinet et mon mémoire. Et ce serait vraiment con d’abandonner à un an de la fin… Mais, à la rentrée, je vais aussi commencer à me produire sur deux, trois scènes. C’est mon village de Saint-Nicolas qui me l’a proposé."

Et vous reverra-t-on aussi dans N’oubliez pas les paroles ?

"Oui, en effet, car ils organisent un tournoi des grands champions annuellement et, comme je suis le 7e plus grand champion, j’en serai. Sans oublier la tournée de N’oubliez pas les paroles qui partira dans les Zénith de France et passera, en Belgique, par Forest National le 12 novembre."

Avant de tenter votre chance à The Voice ?

"Non, non (sourire) ! Je n’ai pas encore la voix pour… Au niveau artistique, ce sont des petites scènes. Mais je fais venir des gens de France, sept ou huit challengers contre qui j’ai joué à N’oubliez pas les paroles. Et on va monter un petit spectacle avec des reprises. Un show que je vais produire moi-même."

Quid de votre carrière à la télévision ?

"J’ai déjà été testé sur des séquences télé dans les rues de Liège cet été. Mais je ne sais pas encore si cela va se faire. On me demande si je vais aller dans Le Grand Cactus mais je ne sais pas. L’humour et le stand up me plaisent mais ce n’est pas pour cela que j’ai été testé. C’est plutôt pour un nouveau concept autour de la musique. Il n’y a encore rien de décidé. Si le projet aboutit, je ne sais pas encore comment j’organiserai mon agenda. Mon rêve, c’est surtout de monter sur scène !"