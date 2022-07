Alex Vizorek débarque sur RTL-TVi

Dans le courant de l'année prochaine, la série Aspergirl sera diffusée sur RTL-TVI. Coproduite par la chaîne privée et OCS, cette série relatera l'histoire de Louison, une mère célibataire atteinte du syndrome d'Asperger qui va se battre pour conserver la garde de Guilhem, son fils de 11 ans, également autiste. Dans le rôle de cette maman désemparée mais déterminée à rentrer dans le moule, on retrouve Nicole Ferroni (À la folie , Joyeuse retraite).

Dans le casting, figurent également deux humoristes belges. Tout d'abord Sandra Zidani, dans le rôle de l'institutrice de Guilhem, mais également Alex Vizorek, dans celui d'un directeur des ressources humaines peu commode qui mène la vie dure à Louison. "Mon personnage me fait un peu penser à Louis de Funès , explique Alex Vizorek. C'est l'exemple type d'un gars qui a du pouvoir mais qui l'utilise mal."

Pour interpréter au mieux son personnage, l'humoriste a dû faire quelques concessions vestimentaires. " J'ai adopté un style un peu particulier. J'ai dû enfiler une chemise à manches courtes et une cravate pas assortie du tout. Et, cerise sur le gâteau, j'ai dû mettre un bandeau dans les cheveux comme les anciens joueurs de football italiens. Sur mes cheveux bouclés, ça ne donne pas la même chose que sur le crâne d'Alessandro Nesta, je vous assure ! (rires)"

Plutôt étiqueté RTBF - il a été présentateur sur La Première et chroniqueur sur La Une et La Deux -, l'humoriste a accepté ce rôle pour plusieurs raisons. " Jouer la comédie n'est pas mon vrai métier mais quand on me demande de le faire, je ne dis pas 'no n' si le rôle m'intéresse. Dans Aspergirl, il est question d'un sujet que je ne connaissais pas bien et dont on ne parle pas beaucoup. Donc, ça me tentait d'y participer, explique-t-il. Aussi, j'étais content de tourner avec Nicole Ferroni avec qui j'ai notamment travaillé sur France Inter. "

Cette série est un projet parmi tant d'autres pour le Belge qui sera bientôt à l'affiche de L'Employée du mois, un film de Véronique Jardin. Il sera également en tournée en France et en Belgique (théâtre des Galeries) avec son nouveau spectacle et continuera, dès la rentrée prochaine, à assurer ses chroniques sur France Inter et dans Télématin sur France 2.