La RTBF suspend Lionel Froissart pour des propos polémiques à l'égard d'un pilote de F1

Le réputé journaliste français n'est plus le bienvenu sur les ondes de la chaîne belge.

La RTBF a de nouveau été au coeur d'une polémique après qu'un consultant ait lancé une insulte en plein Grand Prix d'Autriche à l'égard de Lance Stroll. Commentateur-phare de la chaîne belge francophone, le journaliste Gaetan Vigneron avait fait appel au réputé journaliste français Lionel Froissart. Celui qui fut la plume du quotidien français Libération et proche d'Ayrton Senna jadis avait déjà commenté des courses avec Vignerons ces derniers mois.

Mais Froissart a commis un dérapage en proférant une insulte à l'égard du Canadien Lance Stroll, le pilote Aston Martin étant qualifié par le journaliste "d'autiste" ! Gaetan Vigneron a tenté de sauver les meubles en sermonnant son acolyte à l'antenne mais ce dernier a réitéré ses propos en indiquant que "c'est la vérité, honnêtement".

La réaction de la RTBF, dont le flux est repris par F1TV pour les commentaires francophones, a été immédiate. Tout comme ce fut le cas pour Marc Duez après ses propos sur Serena Williams à l'arrivée du Grand Prix de Monaco 2021, la chaîne publique a indiqué que Froissart était interdit d'antenne jusqu'à nouvel ordre.

"La RTBF condamne fermement les propos utilisés le dimanche 10 juillet par son consultant Lionel Froissart lors du Grand Prix d'Autriche", a-t-elle confirmé dans un communiqué. "Associer l'autisme à la façon d'un pilote de s'exprimer était déplacé et complètement incompatible avec nos valeurs. Une enquête interne sera menée pour entendre toutes les personnes impliquées. Le but est de comprendre en détail ce qui a pu conduire à cet incident. En attendant les résultats, la RTBF ne travaillera plus avec le consultant en question jusqu'à nouvel ordre"