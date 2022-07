Apple TV commande la série "Ferrari" à Steven Knight, créateur des "Peaky Blinders"

Apple TV vient de passer commande à Steven Knight, papa des Peaky Blinders, d'une série inspirée de la vie du célèbre constructeur automobile, Enzo Ferrari. La série est adaptée de la biographie Ferrari Rex écrite par Luca Dal Monte qui sera consultant historique sur le projet.

"La vie tout à fait extraordinaire d'Enzo Ferrari a été définie par son parcours personnel et professionnel dramatique, et Ferrari est une célébration d'un être humain incroyablement complexe et fascinant » a déclaré Steven Knight par voie de communiqué.

La série sera focalisée sur une période de cinq ans de la vie et de la légende Ferrari à la recherche des «qualités uniques de l'homme, de son génie, mais aussi de ses obsessions». Entre 1956 et 1961, profondément blessé par la mort tragique de son fils aîné Dino et par ce qu'il considérait comme une trahison de la part de son pilote principal, Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari reconstruit son équipe de course à partir de zéro, sélectionnant cinq étoiles montantes prometteuses de la course automobile « pour combattre pour la victoire. » C'est cette épopée que la série va s'attacher à retracer.

La réalisation de la série a été confiée au réalisateur Stefano Sollima (Sans remords, Sicario : Le Jour du Soldat). Le drame aura Lorenzo Mieli (L'Amie prodigieuse) et Paolo Sorrentino (La Main de Dieu, Le Jeune Pape) parmi ses producteurs exécutifs.

Un projet à ne pas confondre avec celui du film de Michael Mann, également baptisé Ferrari, qui met en vedette les interprètes Adam Driver, Penelope Cruz et Shailene Woodley.