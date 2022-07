Sara De Paduwa va présenter la nouvelle émission de la RTBF: "Le plus grand danseur"

Le mois dernier, la RTBF avait lancé un appel à candidatures pour trouver des danseurs (amateurs ou professionnels) pour une nouvelle émission de danse à la rentrée.

Nous vous annoncions aussi qu'il devrait s'agir d'une adaptation de l'émission britannique The Greatest Dancer de la BBC. Dans ce programme, on voit des danseurs jusque-là inconnus se produire en direct chaque semaine (avec un défi à la clé) devant un jury de quatre personnes et un public pour tenter de gagner 50 000 £ (près de 60 000 euros) et avoir une chance de se produire sur Strictly Come Dancing, un autre talent show de danse en Angleterre.

Pour animer "Le plus grand danseur", c'est Sara De Paduwa qui aurait été choisie. Elle devrait présenter l'émission en duo avec un autre animateur dont le nom n'a pas encore fuité.