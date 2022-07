Une séquence digne du film parodique "Don't Look Up".

"Oh John, je veux que nous soyons heureux de cette météo !": un météorologue tourné au ridicule à la télévision britannique

John Hammond, météorologue britannique, était invité sur le plateau de GB News ce lundi 14 juillet pour livrer son expertise sur la vague de chaleur actuelle qui frappe l'Europe.

Ce dernier s'est montré inquiet et a préfacé des conséquences désastreuses sur la santé des Britanniques, en particulier chez les personnes fragiles et âgées:

"Je pense qu'il y aura des centaines voire des milliers de morts. Les graphiques que je peux voir sont effrayants. On aime tous le beau temps mais ce ne sera pas du beau temps. Ce sera un temps potentiellement mortel pendant quelques jours. Ce sera bref, mais ce sera brutal", avertit John Hammond.

C'est alors qu'il est soudainement interrompu par la présentatrice Bev Turner qui lui rétorque que "nous avons toujours eu des températures plus élevées en été": "Oh John, je veux que nous soyons heureux de cette météo ! Je ne sais pas si quelque chose est arrivé aux météorologues pour que vous soyez tous un peu fatalistes et annonciateurs de malheur."

Une réaction lunaire qui n'est pas s'en rappeler le film "Don't Look Up", avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, dans lequel deux scientifiques tentent d'alerter, sans succès, de l'impact imminent d'une comète.

Face à la présentatrice, John Hammond a maintenu son discours: "Je ne pense pas que nous devrions parler avec légèreté du fait que beaucoup de gens vont mourir au début de la semaine prochaine à cause de la canicule. 40°C, je crains que ce pays ne soit tout simplement pas préparé à faire face à une telle température", a-t-il déclaré.