Les séries dérivées Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, issue du succès planétaire Game of Thrones y sont dévoilées.

"Game of Thrones" et "Le Seigneur des Anneaux" reviennent en force au Comic-Con

C’est le grand retour du Comic-Con, à San Diego, après deux années confinées. Le plus célèbre festival consacré aux super-héros, créatures fantastiques et cultures populaires a retrouvé ses dizaines de milliers de fans, pour beaucoup costumés.

L'événement, créé en 1970 par une poignée d'amateurs de comic-books, est devenu la rampe de lancement favorite d'Hollywood pour ses blockbusters et séries à succès. Les deux rendez-vous les plus attendus de cette édition sont la présentation des séries dérivées de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux. Disney et Marvel devraient aussi présenter les premières images du très attendu Black Panther : Wakanda Forever. Il est aussi question de l'annonce d'un nouveau film consacré à Superman.

Les deux dernières éditions du festival se sont déroulées via internet à cause de la pandémie de coronavirus et les passionnés sont en manque. Plus de 130 000 d’entre eux au total sont attendus à San Diego.

Cette année, le Comic-Con s'ouvre avec Donjons&Dragons : L'Honneur des Voleurs, un film Paramount avec Chris Pine, Hugh Grant et la star de la série Netflix Bridgerton Regé-Jean Page.

Ce long-métrage est la première adaptation à gros budget de l'univers médiéval-fantastique de Donjons&Dragons, le plus populaire des jeux de rôles remis sur le devant de la scène par les adolescents de Stranger Things.

Des Anneaux à un milliard de dollars

Les deux séries qui devraient faire sensation à San Diego sont donc Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir de Prime Video et House of the Dragon, issue du succès planétaire Game of Thrones.

Ce vendredi sera la journée des Anneaux de Pouvoir. Cet ambitieux projet se déroule dans l'univers créé par J.R.R. Tolkien, bien avant les événements décrits par Peter Jackson dans sa célèbre trilogie Le Seigneur des Anneaux.

La série est prévue pour cinq saisons. La première sera diffusée à partir du 2 septembre sur Prime. Elle aurait coûté plus d’un milliard de dollars – un record. Il s’agirait d’une obsession personnelle de Jeff Bezos, le multimilliardaire fondateur d’Amazon (maison mère de Prime Video).

L'histoire des Targaryen

Samedi, le Comic-Con verra débarquer les dragons de la première série dérivée de House of the Dragon, qui sort à compter du 21 août sur HBO.

Vues dans le monde entier, les huit saisons de Game of Thrones ont remporté au total 59 Emmy Awards, un record pour l'équivalent des Oscars de la télévision américaine, et ouvert la voie à de nombreuses séries similaires.

Avec en vedettes Matt Smith, Rhys Ifans et Emma D'Arcy, House of the Dragon conte l'histoire violente et troublée de la famille Targaryen, quelque 300 ans avant les événements dépeints dans Game of Thrones.

Le créateur de cet univers, George R.R. Martin, a démenti toute idée de rivalité entre les deux séries fantastiques. "Plus nous avons de succès dans des univers fantastiques, plus nous avons de chances d'avoir de grandes œuvres fantastiques", a écrit l'auteur sur son blog.

Le festival californien fera ses adieux à la fameuse série AMC The Walking Dead, dont les derniers épisodes seront prochainement diffusés. Mais elle aussi sera suivie d'une série dérivée (la troisième), Tales of the Walking Dead, dont le lancement est prévu au Comic-Con.