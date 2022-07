Accueil Culture Médias & Séries The Crown Peaky Blinders, Sex Education, ... Quel est le secret des séries britanniques ? Leur style original et leur imaginaire irrévérencieux leur valent une renommée mondiale. On ne compte plus ses réalisateurs et ambassadeurs de prestige. Qu’est-ce qui fait la "british touch" ? Karin Tshidimba journaliste



The Crown, Downton Abbey, Broadchurch, Peaky Blinders, Fleabag, Killing Eve, Sex Education, This is going to hurt… Autant de créations britanniques qui constituent des succès incontestables sur le marché mondial. Et que dire de la série Succession ? Elle affiche le nombre record de 25 nominations aux prochains Emmy Awards, son scénariste...