"Le destin en a décidé autrement": le message d'adieu de Denitsa à "Danse avec les stars"

"Vous allez beaucoup me manquer, merci pour tout": Denitsa Ikonomova, la célèbre danseuse et membre du jury de "Danse avec les stars", confirme son retrait du télécrochet de TF1, le "coeur serré."

A l'instar de Christian Millette et Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova ne fera pas partie des danseurs de la saison 12 de "Danse avec les stars", qui débutera à la rentrée sur TF1. Suprise de la part de cette figure emblématique de l'émission (4 victoires et juré en 2021).

"Cette émission a changé ma vie"

"C’est avec le cœur serré que je vous confirme que je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de ‘Danse avec les Stars’", écrit ainsi Denitsa Ikonomova, suivie par plus de 830.000 personnes sur Instagram. "Cette émission a changé ma vie et je suis très reconnaissante à toute la production de TF1 de m’avoir donné ma chance pour montrer ce dont j’étais capable. Je me suis épanouie pendant huit merveilleuses saisons en tant que danseuse, coach et chorégraphe (…) J’aurais adoré revivre cette expérience mais le destin en a décidé autrement…"

Denitsa Ikonomova souhaite toutefois "le meilleur aux 4 juges et aux nouveaux candidats, comme à tous mes amis danseurs." Et de conclure par une référence à son costume dans "Mask Singer" : "Mais ne vous inquiétez pas, on se lâche pas. ‘Le papillon’ doit désormais prendre son envol vers de nouveaux horizons et on se reverra très vite pour plein d’autres surprises et aventures. Vous allez beaucoup me manquer, merci encore pour tout… Je vous aime."