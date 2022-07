Mauvaise nouvelle pour les amateurs de séries: HBO Max ne débarquera pas en Belgique

Le service de streaming HBO Max s’est étendu à quinze autres pays européens en mars dernier, dont les Pays-Bas. Devenant alors disponible dans 61 pays et régions du monde.

En Europe, pratiquement tous les pays de l’est ont accès à la plateforme de streaming. À l’ouest, outre les Néerlandais, seuls les Espagnols et les Portugais y ont accès.

Le catalogue de HBO Max, propriété de Warner, comprend entre-autre: The Wire, The Sopranos, Friends, la saga Harry Potter, Game of Thrones, Sex & The City, les films DC (Batman, Spiderman, Wonder Woman, Justice League, …) et bien d'autres classiques du cinéma et des séries TV.



La plateforme de streaming devait arriver chez nous courant 2023 et devenir celle qui présente l’offre la plus intéressante. Les fans étaient donc plus qu'impatients...

Sauf que c'est raté. HBO Max n’ira pas plus loin, pour des raisons économiques.

Le marché serait trop fragile pour le moment, selon le patron de Warner Bros. Discovery. "Nous n'allons pas démarrer nos activités dans de nouveaux marchés pour l'instant. Nous n'allons pas nous lancer dans une course effrénée à la croissance du nombre d'abonnés", explique David Zaslav sur Broadband TV News.



Netflix, règne seul sur son trône.