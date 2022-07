La série britannique "Sous la surface" est de retour pour une 3e saison

Eve Myles, découverte dans "Broadchurch", incarnera pour la dernière fois le personnage de Faith Howells à l’écran. Sur les réseaux sociaux, l’actrice a révélé qu’elle avait dû dire adieu à son rôle après la diffusion des six derniers épisodes de la série outre-Manche. La BBC a confirmé que son thriller haletant ne reviendrait pas pour une quatrième saison, au grand dam de ses aficionados.

Enquête et mensonges

Créée par Matthew Hall et Pip Broughton, "Sous la surface" - ou "Keeping Faith", dans sa version originale - nous plonge dans le fabuleux décor du pays de Galles où l’on suit les tribulations de Faith Howells, une brillante avocate, qui vient tout juste de devenir maman. Alors qu’elle est en congé de maternité, elle se réveille un matin, après une soirée bien arrosée entre copines, et découvre avec stupeur qu’Evan, son mari et associé, a disparu sans laisser de traces. Faith Howells se lance alors dans une enquête à hauts risques et découvre des facettes insoupçonnées de la personnalité de son époux. En parallèle, elle doit aussi gérer sa nouvelle vie de mère célibataire et tout faire pour protéger sa famille des dangers qui pourraient découler de son investigation. Au fur et à mesure de ses recherches, Faith va réaliser qu’Evan lui a menti sur toute la ligne et tenter de découvrir les raisons qui l’ont poussé à lui cacher la vérité.

L’ultime saison

Après le succès de cette première saison, déclinée en huit épisodes d’une cinquantaine de minutes, la série galloise a été renouvelée pour une deuxième, puis une troisième saison dans laquelle notre investigatrice est confrontée à de nouveaux mystères. Dans cette nouvelle salve d’épisodes - il y en aura 6 au total - Faith Howells va devoir gérer de front son divorce et l’une des affaires juridiques les plus complexes de sa carrière. Des défis, professionnels, mais aussi émotionnels, l’attendent. Et, pour couronner le tout, sa mère, jouée par Celia Imrie, qu’elle n’avait plus vue depuis des années, va mystérieusement refaire surface pour lui révéler de lourds secrets liés à son passé.

"Sous la surface", saison 3, à partir du jeudi 4 août à 20 h 10 sur La Une, à raison de deux épisodes par soirée.