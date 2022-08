L'Euro féminin de football (6-31 juillet) et le Tour de France femmes (24-31 juillet) ont connu des succès d'audience en Belgique.

Red Flames et Tour de France: le sport féminin a eu le vent en poupe au mois de juillet sur les télévisions belges

Les Red Flames - l'équipe nationale - ont notamment battu le record de téléspectateurs pour un match de football féminin en Belgique francophone lors de l'Euro. La victoire de l'Angleterre au détriment de l'Allemagne ce dimanche 31 juillet est venue ponctuer un mois de juillet record pour le sport féminin. En Belgique, cette rencontre a été suivie en moyenne par un peu plus de 226.000 spectateurs (17,4 % de parts de marché) dans le nord du pays et par quelque 160.000 personnes du côté francophone, soit 16,7% de parts de marché (PDM). L'ensemble de la compétition a été suivi en moyenne par 152.182 personnes en Flandre et par 108.000 francophones.

Engagées dans la compétition, les Red Flames ont, elles aussi, marqué l'histoire. Qualifiées pour la première fois pour les quarts de finale, les footballeuses belges ont attiré 666.645 spectateurs flamands (42,5% de PDM) lors de leur rencontre face à la Suède, avec un pic de 742.670 personnes. Du côté francophone, ce sont environ 747.000 qui ont été atteintes.

La première édition du Tour de France femmes a également connu un joli succès, particulièrement en Flandre avec une moyenne de 282.562 spectateurs (44,8% de PDM). Le nombre de spectateurs grimpant à 455.196 en moyenne pour la dernière étape à La Super Planche des Belles Filles. Un pic d'audience à 624.484 personnes (51,3% de PDM) a même été enregistré pour cette ultime étape.

Du côté de la RTBF, l'épreuve a attiré 71.000 personnes en moyenne (12,9% de PDM). L'étape finale, elle, a rassemblé 91.000 téléspectateurs en moyenne (13,3% de PDM).

Les athlètes féminines ont également connu le succès dans les autres pays. Ainsi, le groupe France Télévisions a annoncé que la Grande Boucle version féminine avait attiré un peu plus de deux millions de téléspectateurs en moyenne, soit la moitié des scores masculins.

Au niveau football, toujours en France, les groupes TF1 et Canal + diffusaient la finale. Sur les audiences moyennes cumulées, quelque 3,17 millions de téléspectateurs ont assisté à la victoire des 'Lionnesses'. Outre Manche, la BBC a connu la plus grosse audience pour un match de football féminin en Grande-Bretagne avec 17,4 millions de téléspectateurs.