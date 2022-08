“Andor” : une nouvelle bande annonce et un report au 21 septembre

Les trois premiers épisodes seront mis en ligne simultanément sur la plateforme Disney +. la série sera centrée sur la jeunesse de Cassian Andor, protagoniste de l'excellente spin-off Rogue One (2016).

Afin de faire patienter les fans, une nouvelle bande-annonce (ci-dessous) a été dévoilée. Elle augure d’un récit bourré d’action et d’intrigues politiques sur fond d’émergence de la Rébellion.

©Disney+/LucasFilms

Pour mémoire, Cassian Jeron Andor est un officier du renseignement et capitaine au sein de l’Alliance Rebelle durant le début de la Guerre Civile Galactique.

On l'a découvert dans le film spin-off Rogue One (2016) où il aide Jyn Erso (Felicity Jones) à retrouver son père Galen (Mads Mikkelsen), qui travaille sur les plans d'une arme secrète Impériale : l'Étoile de la Mort.

Le film le dépeint initialement comme un Rebelle prêt à tuer sans état d’âme pour sa cause. On apprend lors d’un échange avec Jyn qu’il est probablement orphelin et lutte contre l’Empire depuis l’âge de six ans.

©Disney+/LucasFilms

La bande-annonce laisse supposer que l'on verra l'enfance de Cassian sur la planète Fest et probablement la mort de son père. L'intérêt narratif d'Andor sera sans doute de conter la genèse de l'Alliance Rebelle et ses premiers faits d'armes. Les événements se déroulent cinq ans avant Rogue One.

©Disney+/LucasFilms

Les noms associés à la série sont prometteurs. Au vu de la nouvelle bande-annonce, Stellan Skarsgård occupera un rôle prépondérant. Parmi le casting, on reconnaît Genevieve O'Reilly reprend le rôle de Mon Mothma, la sénatrice qui est l'une des premières dirigeantes de l'Alliance Rebelle (dans Rogue One). Le personnage est apparu sous les traits de l'actrice Caroline Blakiston dans Star Wars épisode VI : Le Retour du Jedi (1983) puis, interprétée par O'Reilly dans l'Épisode III : La Revanche des Sith (2005).

On recroisera d'autres personnages de Rogue One : Forest Whitaker dans la peau de Saw Gerrera, Ben Mendelsohn dans celle du directeur Krennic. Alan Tudyk prêtera à nouveau sa voix à l'androïde K-2S0.

©Disney+/LucasFilms

Le showrunner, Tony Gilroy, qui a participé à l'écriture de Rogue One a précisé : "La série Andor explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le parcours de Cassian Andor pour découvrir la différence qu'il peut faire. La série raconte l'histoire de la rébellion naissante contre l'Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. C'est une époque remplie de dangers, de tromperies et d'intrigues où Cassian s'engagera sur la voie qui est destinée à le transformer en héros rebelle."