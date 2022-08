Accueil Culture Médias & Séries Ayumi Roux, premier rôle de la série "Endless Night": "Les rêves nous communiquent beaucoup de choses" Ayumi Roux décroche à 21 ans le premier rôle d’"Endless Night". La nouvelle série franco-belge fantastique de Netflix passera d’abord sur Pickx +. Aurélie Parisi Journaliste Médias

Le 3 août prochain, Endless Night débarque sur Netflix France mais en exclusivité belge sur Pickx +, chaîne du groupe Proximus, dès le 7 août à 20 h 45 et jusqu'au 11 septembre (la série arrivera trois mois plus tard sur Netflix Belgique). Produite par Federation (Le Bureau des légendes, En thérapie, Le Tour du Monde en 80 jours) et Empreinte digitale (Infiniti, Parallèles, Les 7 Vies de Léa), cette série franco-belge, la première du réalisateur David Perrault, raconte l'histoire d'Eva, une...