Krachs boursiers et grandes crises économiques (Podcast)

Au début, on parle d’investissements, parfois de bulles spéculatives, et puis surviennent - ici et là - quelques krachs boursiers et autres crises financières, économiques et sociales. Au-delà des concepts théoriques, on observe des véritables drames personnels, des traumatismes collectifs et des conséquences politiques inimaginables.

À chaque crise succède des réformes et des régulations permettant de réduire les risques pour l’avenir. Et pourtant, les crises se muent et se répètent malgré tout.

« Parlons d’Histoire » revient sur les grandes crises économiques qui ont marqué notre histoire passée et contemporaine : de l’or aux cryptomonnaies en passant par les bulbes de tulipes et le krach de Wall Street en ‘29… Comme nous l’explique l’économiste Bruno Colmant dans ce podcast, les enseignements sont nombreux au fil des siècles et des décennies.