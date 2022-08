La série culte "Magnum" endeuillée: une ancienne star est décédée dans un accident de voiture

Dans les années 1980, la série avait fait un véritable carton. Près de 40 ans plus tard, la grande famille "Magnum" déplore le décès de Roger E. Mosley. Il était l'un des acteurs principaux de la série événement, il interprétait le rôle de Terry, surnommé TC. Pour TMZ, sa fille a annoncé la triste nouvelle. "Nous ne pourrons jamais faire le deuil d'un homme aussi incroyable", a-t-elle commencé avec beaucoup de tristesse. "Il détesterait savoir que l'on pleure en son nom. Il est temps de célébrer l'héritage qu'il nous a laissé à tous. Je t'aime papa. Tu m'as aimée aussi. Mon cœur est lourd mais je suis forte. Je prendrai soin de maman, ton amour depuis près de 60 ans. Tu m'as bien élevée et elle est entre de bonnes mains. Repose-toi tranquillement."

Roger E. Mosley avait 83 ans et a malheureusement connu un grave accident de voiture ce dimanche 7 août. Dans la série, il était l'allié de Tom Selleck (Thomas Sullivan) et avait souvent pour mission d'aider son acolyte grâce à son métier de pilote d'hélicoptère. Au total, il était présent dans 158 épisodes sur 162. En plus de ce rôle iconique, il a également été aperçu dans d'autres séries comme RoboCop ou Walker, Texas Ranger.