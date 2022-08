La femme parfaite n’existe pas

"Un père coupable" et une mère prise entre un époux, un amant et un crime. Un téléfilm charmant signé Caroline Huppert (sœur d'Isabelle) avec Marianne Basler et Bruno Wolkowitch. France 3, 20h50.

FLORENCE (MARIANNE BASLER) est une femme séduisante. Principale de collège épanouie, mère de deux beaux adolescents, mariée à un universitaire attentionné (Vincent Winterhalter), elle file, le pas léger, dans un paysage d’oliviers titillé par le chant des cigales.

Elle file dans la chaude lumière du sud de la France vers Claude, son amant (Bruno Wol-kowitch), puis retrouve son mari et ses deux enfants. Elle n’est pas prête à quitter son mari. Elle n’est pas non plus prête à quitter son amant. Jusqu’au jour où elle apprend, au détour d’une conversation, que la fille de Claude vient d’être assassinée.

La rumeur publique accuse cet ancien ingénieur devenu artisan menuisier. Divorcé, il reste l’étranger du village, bien qu’il s’y soit installé il y a dix ans. Le témoignage de Florence sera capital pour innocenter son amant. Mais il lui faudra prendre le risque de perdre son mari.

La scénariste et réalisatrice Caroline Huppert signe Un père coupable H H , un charmant téléfilm par son atmosphère et sa figure de proue, une héroïne forte, courageuse, comme celles qu’elle aime tant raconter dans ses téléfilms.

Toute ressemblance…V. Rou.