Accueil Culture Médias & Séries George R.R. Martin, auteur des séries Game Of Thrones et House of the Dragon : "Les Targaryen sont des manipulateurs qui savent comment distiller la peur" George R.R. Martin, l’auteur de la saga Game Of Thrones, n’est pas friand d’interviews. Il s’est pourtant confié à notre correspondant à Los Angeles à propos de House of the Dragon. De notre correspondant à Los Angeles, Frank Rousseau George R.R. Martin prend la parole sur scène lors du panel "House of the Dragon" pendant le Comic Con International 2022 : San Diego au San Diego Convention Center le 23 juillet 2022 à San Diego. ©AFP

C'est l'une des deux séries les plus attendues de l'année et l'une des plus chères aussi puisque chaque épisode serait facturé 15 millions de dollars. Pour celles et ceux qui n'auraient pas été encore contaminés par le virus de la Fantasy, House of the Dragon est un préquel de Game of Thrones. L'auteur George R.R Martin, 73 ans, dont le livre Feu et Sang a inspiré cette nouvelle saga, est visiblement ravi de voir à nouveau ses personnages prendre vie après la déconvenue personnelle vécue avec Game Of Thrones,...