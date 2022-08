Pas toujours facile de s'y retrouver, au début, dans l'arbre généalogique du préquel de Game of Thrones. Voici un petit "Who's Who" pour s'y retrouver.

House of the Dragon: qui est qui dans la série ?

Viserys Targaryen (Paddy Considine). À la mort de son grand-père, Jaehaerys, qui n'a pas voulu désigner de successeur au bout de 50 ans de paix et de prospérité, le conseil des seigneurs des Sept Royaumes le choisit comme souverain au détriment de sa cousine, la princesse Rhaenys (Eve Best), surnommée désormais "celle qui ne fut pas reine". Grand partisan de la paix à la santé fragile, Viserys cherche avant tout à éviter la guerre avec les villes libres. Tolérant, conciliant, il rêve surtout d'avoir enfin un fils.

Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock jeune, puis Emma D'Arcy). Seule fille du roi Viserys et ado rebelle dans l'âme, Rhaenyra en impose par sa bravoure, son esprit vif et son franc-parler. Elle possède toutes les qualités pour devenir la première femme à gouverner Westeros. Mais les traditions ont la vie dure, et la noblesse lui préférerait un homme, quel qu'il soit. Un rejet difficile à vivre pour elle qui aime tant monter les dragons et faire seule ses propres choix : cela l'oblige à louvoyer entre les conventions et sa volonté d'être traitée en égale des princes.

Daemon Targaryen (Matt Smith). Cruel, impétueux, porté sur les prostituées, les saouleries et la guerre, Daemon représente l'exact opposé de son grand frère, le roi Viserys. Pour lui, les règlements de compte expéditifs, par les armes ou avec son dragon, sont toujours les meilleurs. Se considérant comme l'héritier légitime de son aîné et totalement imperméable aux codes de conduite qu'on voudrait lui imposer, son arrogance et son indépendance d'esprit en dérangent plus d'un dans le conseil privé du souverain.

Otto Hightower (Rhys Ifan). La Main du monarque, soit son bras droit aux pouvoirs reconnus de tous. Sa grande loyauté et son sens de la ruse en font un homme respecté et craint en même temps. Il a des espions partout, sait tout sur tout le monde, et trouve toujours le bon moyen d'utiliser au mieux les informations. Le tout sans perdre de vue les intérêts sa fille, Alicent (Emily Carey jeune, puis Olivia Cooke). La pire crainte de ce fin renard : que Daemon s'empare un jour de la couronne et impose ses manières brusques.

Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Surnommé "Le serpent de mer", à la tête d'une fortune colossale, il dirige la flotte la plus puissante du royaume d'une main de fer. Marié à Rhaenys Targaryen, il n'hésite pas à dépenser sans compter pour qu'un membre de sa famille puisse se rapprocher du Trône de Fer. Ce qui ne l'empêche pas de se prononcer ouvertement bien plus en faveur des méthodes radicales de Daemon que de la diplomatie de Viserys.

Ser Criston Cole (Fabien Frankel). Simple chevalier particulièrement doué armes à la main et doté d'un charme certain, il devient rapidement le garde privé de la princesse Rhaenyra. Une tâche beaucoup plus mouvementée que ce qu'il imaginait.

Mysaria (Sonoya Mizuno). La prostituée préférée du prince Daemon aspire à grimper les échelons de la société. En attendant, elle tient lieu de confidente, de conseillère, d'espionne et d'amante au jeune frère du roi.

Laenor Velaryon (John Macmillan). Le fils de Corlyss Velaryon et de Rhaenys Targaryen chevauche lui aussi un dragon avec qui il n'hésite pas à participer aux combats. Son père rêve de pouvoir pour lui, puisqu'il est d'origine valyrienne, tout comme les Targaryen.

Craghas Drahar (acteur non crédité). Sous le masque cachant partiellement son visage déformé, ce prince myrien commet les pires atrocités, clouant ses victimes sur des pieux avant de les offrir vivantes en festin à des crabes. Ce qui lui vaut le surnom de "Gaveur de crabes". À la tête d'une armée de 2 000 hommes, il constitue un adversaire redoutable, qui sait comment se protéger de l'attaque des dragons.

En tendant bien l'oreille, les fans de Game of Thrones entendront furtivement quelques patronymes bien connus, comme ceux de Rickon Stark, Jason Lannister ou Borros Baratheon. De quoi se rappeler de bons souvenirs.