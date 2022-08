Jane Seymour: "J’ai souvent prouvé que les idées reçues étaient fausses"

George R.R. Martin, auteur des séries Game Of Thrones et House of the Dragon : "Les Targaryen sont des manipulateurs qui savent comment distiller la peur"

George R.R. Martin, l’auteur de la saga Game Of Thrones, n’est pas friand d’interviews. Il s’est pourtant confié à notre correspondant à Los Angeles à propos de House of the Dragon.