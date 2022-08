House of the Dragon bat un record absolu sur HBO Max

HBO et les producteurs de House of the Dragon doivent se frotter les mains d'avoir dépensé la somme record de 100 millions de dollars supplémentaires pour assurer la promotion de la série qui leur avait déjà coûté la bagatelle de 200 millions de dollars. Grâce à cet investissement massif, les manigances des membres de la famille Targaryen pour occuper le Trône de Fer ont attiré 9,986 millions de spectateurs d'entrée de jeu, un record absolu pour un démarrage sur HBO Max, établissant au passage de nouvelles références aux États-Unis qu'en Europe, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. A titre de comparaison, c'est 4,5 fois supérieur au démarrage de Game of Thrones en 2011 (un public de 2,2 millions de personnes).

Après la diffusion du premier épisode, il ne reste donc déjà plus qu'un seul record à acquérir pour House of the Dragon sur HBO Max: celui de la plus grande audience de tous les temps, toujours détenu par le tout dernier volet de Game of Thrones, avec 19,3 millions de fans rivés sur leur écran en mai 2019. Mais vu la manière dont les choses se présentent, cela pourrait bien n'être qu'une simple formalité.

En tout cas, le showrunner Ryan Condal se montre particulièrement confiant pour l'avenir, lui dont les pensées sont déjà tournées vers la deuxième saison des aventures dans le passé de Westeros. "Je pense que nous avons un assez bon plan, explique-t-il dans une interview à Collider. Les plans de ce genre doivent toujours être assez larges, mais avec des points de repère et des endroits où vous voulez aller, et une idée de ce à quoi doit ressembler d'un point final, ce qui est très important. Il y a 170 ans d'histoire devant nous, alors il faut se demander à quel moment baisser le rideau sur ce récit particulier. Nous avons toujours eu un bon feeling pour ça. Je pense que nous avons un bon schéma pour la deuxième saison, si HBO se sent prête et désireuse de continuer à poursuivre l'aventure avec nous. Il y a 300 ans d'histoire des Targaryen à explorer, avec beaucoup d'anecdotes fascinantes. Notamment la conquête, ce qui s'est passé avant, ou le départ de Valyria des Targaryens. Dans ce récit, les Targaryens disposent de dragons et sont au pouvoir. Mais à un certain moment, ils n'ont plus de dragons, mais sont toujours sur le trône. Qu'est-ce qui change alors ? C'est une tapisserie, un paysage très riche. Je pense que les fans sont prêts et impatients. Il y a encore énormément de descriptions possibles de ce monde, si les gens le veulent."

Et pour cause: House of the Dragon s'axe surtout autour de "la danse des dragons", une partie du livre de George R.R. Martin, Feu et Sang. Dont seul le premier des deux tomes est paru à ce jour. C'est dire s'il reste de la matière pour la suite de la série.