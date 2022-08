Le scandale du Watergate (Podcast)

Tout commence par l’arrestation en pleine nuit de cambrioleurs peu discrets. Nous sommes à Washington DC, le 17 juin 1972. L’opération de police se déroule au cœur de la capitale des Etats-Unis. Et plus précisément au sein d’un immeuble qui abrite des appartements de luxe, des hôtels, des bureaux, mais aussi le siège du Parti démocrate. Cet immeuble porte un nom qui marquera l’histoire politique des Etats-Unis : le Watergate.

Après d’innombrables investigations et des révélations journalistiques fracassantes, et malgré autant de tentatives d’étouffer l’affaire, la vérité éclate. L’affaire est sulfureuse, car elle touche directement Richard Nixon. L’administration du président républicain est accusée de pratiques illégales de grande ampleur. On évoque aussi les financements irréguliers de sa campagne et la mise en place d’un système d’écoutes de ses adversaires politiques.

Mensonges d’État et pratiques clandestines : "Parlons d’Histoire" revient sur le scandale du Watergate qui poussa le président des États-Unis à démissionner. Le journaliste Philippe Paquet, qui couvre notamment l’actualité des Etats-Unis pour La Libre Belgique, est l’invité de ce nouveau podcast.