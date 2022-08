"Il n'y en aura plus d'autre comme toi", "Tu rendais les longues journées de travail courtes": la série Beverly Hills 90210 endeuillée

Joe E. Tata est décédé à 85 ans après une bataille contre la maladie d'Alzheimer: "L'une des personnes les plus heureuses avec lesquelles j'ai jamais travaillé, il était aussi généreux de sa sagesse que de sa gentillesse. Bien que le Peach Pitt soit un décor de la série, il ressemblait souvent à la toile de fond du spectacle de Joe E. Tata'', a écrit l'acteur Ian Ziering, alias Steve Sanders dans la série.

De son côté, Jennie Garth, qui jouait Kelly Taylor, a aussi tenu à lui adresser un message: "Je me souviendrai toujours de ce sourire et de ce rire malicieux et affectueux. J'ai l'impression qu'il y a une fête de retrouvailles au Peach Pitt au paradis et je trouve du réconfort en sachant qu'il y aura un siège pour moi un jour entouré de mes chers amis".

Tori Spelling (Donna Martin) a également partagé sa douleur sur les réseaux sociaux: "L'un des humains les plus gentils, les plus drôles, les plus professionnels et les plus incroyables avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et, plus important encore, d'être ami avec toute ma vie. Je ne l'ai jamais vu sans un grand sourire sur son visage. Son humour était unique et sa prestation était toujours parfaite. Il nous a tenu en haleine. Il a rendu les longues journées de travail courtes. Il était le professionnel par excellence".

Enfin, Jason Priestley (Brandon Walsh) qui était proche de l'acteur semblait inconsolable à l'annonce cette triste nouvelle: "Aujourd'hui, nous avons perdu mon cher ami et mon boss à la télévision Joe E.Tata. Nat Busiccio a tenu un grand rôle dans la série Beverly Hills, et Joe faisait partie de ma vie. Il n'y en aura plus d'autre comme toi", a-t-il déclaré.