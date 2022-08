Accueil Culture Médias & Séries Spa-Francorchamps: retour sur les 100 ans d’histoires de l'un des circuits de F1 les plus célèbres du monde La Une fête les cent ans du tout premier Grand Prix Automobile à Francorchamps au travers d’un documentaire diffusé ce samedi sur La Une. Laura Vliex

Considéré par de nombreux professionnels et amateurs comme étant l’un des plus beaux circuits du monde, Francorchamps pourrait, un jour, ne plus accueillir de Grand Prix de Formule 1. Bien que La DH ait appris en primeur vendredi que les signaux étaient au vert pour l'avenir immédiat...