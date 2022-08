La série belge "Attraction" en lice au Festival de fiction de La Rochelle

Régulièrement courtisée par le cinéma - on se souvient de l'adaptation depar Olivier Masset-Depasse dans Duelles , dont il prépare actuellement un remake hollywoodien avec Jessica Chastain et Anne Hathaway -, l'auteure belge Barbara Abel s'est récemment laissé tenter par l'aventure de l'écriture d'un scénario. Sa toute première série, baptisée, coécrite avec Sophia Perié, a été sélectionnée et sera présentée en compétition lors du Festival de la fiction TV de La Rochelle, du...