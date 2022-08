Leurs noms ont été dévoilés par le célèbre producteur artistique de l’émission et jeu télévisé de France Télévisions, Patrice Laffont. Ils débarqueront sur France 3 à partir du 16 septembre.

"Des chiffres et des lettres": les remplaçants de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, évincés, sont connus

Deux nouvelles têtes, ou presque

Les deux figures emblématiques de France 3 auront donc bel et bien deux remplaçants à partir du 16 septembre, comme l'a confirmé Patrice Laffont, producteur artistique de l’émission. "Stéphane Crosnier s’est tout de suite imposé à moi, a-t-il expliqué à Télé 7 jours. C’est un ancien candidat très charismatique, prodigieux en chiffres. Il a été brillant dans de nombreux tournois de Des chiffres et des lettres. Mais il a également un très bon sens de la télé puisqu’il a travaillé en tant que rédacteur en chef sport chez BFM TV et RMC Sport."

Deuxième personne? Blandine Maire, professeure en petite section. "Elle a un gros background, car elle est juriste et a aussi travaillé à la télévision en tant que journaliste en travaillant avec Olivier Minne ou sur Fort Boyard, poursuit Patrice Laffont, toujours à Télé 7 jours. "Petite anecdote amusante : elle était à la montagne au moment du casting, alors elle nous a envoyé une petite vidéo depuis son petit studio ! Tout le monde a été emballé."