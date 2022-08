François Hollande va doubler un personnage de dessin animé

François Hollande, et son épouse Julie Gayet, ont prêté leur voix pour la sixième saison de Silex and the City, une série d'animation diffusée sur Arte et adaptée de l'œuvre du dessinateur Jul.



La BD humoristique, voire satirique, suit les Dotcom, une famille vivant à l'époque du Paléolithique. Chaque histoire est une transposition d'un phénomène contemporain dans un univers pseudo-préhistorique permettant de l'exagérer de manière absurde et de s'en moquer.

François Hollande a confirmé sa participation dans une interview donnée à nos confrères de la Charente Libre. "Il me l'avait déjà demandé depuis plusieurs années. J'avais décliné parce que ce n'était pas le moment. Là, il m'a demandé de faire pendant quelques minutes une voix".

"Il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Lui, c'est un comédien démentiel. Il était dingue, hyper marrant", a déclaré Jul à l'AFP.