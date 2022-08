"Le meilleur numéro de tous les temps": un Belge choque le jury de "America's Got Talent"

Ce mardi, Chris Umé a encore choqué les jurés de l'émission "America's Got Talent". Après avoir fait apparaître Simon Cowell, l'un des membres du jury, il a cette fois choisi de le faire chanter en compagnie de Howie Mandel et Terry Crews. Le premier est également membre du jury tandis que le second doit animer l'émission.

Et le talent belge a choisi de les faire prendre le micro sur la musique d'opéra "Nessun Dorma". Au début de la séquence, trois illustres inconnus s'avancent sur la scène. Devant chacun d'entre eux se trouve un dispositif avec des caméras. Sur le grand écran, les membres jury découvrent les uns après les autres leur visage sur l'écran. Une performance qui les a autant étonnés qu'amusés. Comme le prouve la réaction de Simon Cowell qui a affirmé qu'il s'agissait "du meilleur numéro qu'il ait jamais vu".

En réalité, cette prouesse technologique est possible grâce à la technique du Deepfake. Pour réaliser ces vidéos, Chris Umé est associé à Tom Graham, un partenaire commercial australien. Ensemble, ils ont monté la société Metaphysic. Les deux compères ne savent pas encore s'ils vont atteindre la finale du concous. Le résultat sera connu à partir de ce mercredi soir et dix candidats seront retenus. Une chose est certaine, réussir ce genre de prouesse prend un temps considérable. D'autant plus que cette finale se déroule dans quinze jours. "Les nuits risquent d'être courtes", affirme notre compatriote pour CinemaBlend. "Nous avons déjà une idée de ce que nous voulons faire. On va déjà un peu se préparer mais il nous reste encore beaucoup de boulot."

Son binôme australien a donné un petit indice à propos de ce futur show. "D'abord, les téléspectateurs américains doivent encore voter pour nous jusqu'au dernier épisode. Si on y arrive, on pense que c'est une bonne idée de faire quelque chose avec Heidi et Sofia. En outre, nous avons l'intention de faire revenir l'une des plus grandes légendes du rock."

Le gagnant du show reçoit un million de dollars et son propre spectacle à Las Vegas. Chris Umé est également connu en Belgique pour avoir ressuscités Raymond Goethals et de Guy Thys lors d'une campagne promotionnelle des Diables rouges.