"Les Anneaux de pouvoir" : ce qu'il faut savoir de la série événement de Prime Video

Après House of the Dragon, l'autre série phénomène de la rentrée est Les Anneaux de pouvoir. Dont coût : un milliard de dollars. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur Prime Video à partir du vendredi 2 septembre. Un épisode sera ensuite ajouté chaque vendredi pour un total de huit. Cinq saisons sont prévues.

Quelle est la trame ?

Les Anneaux de pouvoir se déroule plus de trois mille ans avant Le Seigneur des Anneaux, durant le Deuxième Âge de la Terre du Milieu. La série devrait débuter après la défaite de Morgoth, premier être maléfique de la Terre du Milieu et maître de Sauron, qui a disparu. On devrait assister à la fondation du royaume de Númenor par les Hommes et du royaume elfique d'Eregio par Galadriel et Celebrimbor, qui y forgera les fameux Anneaux de pouvoir.

Galadriel (Morfydd Clark) personnage central de la série. ©Prime Video

On devrait aussi suivre la résurgence de Sauron, traqué dans la série par Galadriel. Durant le Deuxième Âge, Sauron s’établit au Mordor et forge l’Anneau Unique. Seront présents dans l’intrigue les Harfoots (Piévelus en français), une des trois branches généalogiques des Hobbits, et les nains (et les naines) de la Moria, au temps de leur splendeur.

Le Deuxième Âge est aussi le théâtre de la guerre entre les Elfes et Sauron et de la guerre de la Dernière Alliance (entraperçue dans le prologue du Seigneur des Anneaux). Mais ce climax ne sera sans doute pas pour la première saison des Anneaux de Pouvoir.

Les Harfoots, ancêtres des Hobbits. ©Prime Video

De quel roman s’inspire la série ?

C'est la quadrature de l'anneau : tous et aucun à la fois ! Amazon ne dispose "que" des droits du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, qui se déroulent après l'an 2941 du Troisième Âge. Or, Tolkien a développé les Âges précédents dans son roman posthume, Le Silmarillon.

Les annexes du Seigneur des Anneaux contiennent toutefois une chronologie qui permet d'extrapoler. Les deux livres recèlent aussi de poèmes et récits sur les hauts faits de l'histoire de la Terre du Milieu.

Les showrunners J. D. Payne et Patrick McKay interprètent ces sources. Ils disposent d’une totale liberté pour combler les blancs ou ajouter des personnages. Le Tolkien Estate (qui gère les droits de l’œuvre de l’écrivain) s’est réservé un droit de veto, sous l’égide Simon Tolkien, consultant sur la série. Il s’agit donc plus d’une fanfiction que d’une adaptation.

Quel est le casting ?

Pour succéder à Cate Blanchett (ou, plutôt, la précéder dans la chronologie de la série) dans le rôle de la reine elfe Galadriel, l’actrice britannique Morfydd Clark a été choisie. Elle incarne la résistance à Sauron.

Le jeune Elrond (Robert Aramayo). ©Prime Video

Visage de Ned Stark jeune dans Game of Thrones, Robert Aramayo incarne le jeune Elrond, futur seigneur de Fondcombe (Hugo Weaving dans les trilogies de Peter Jackson). Il est le héraut de Gil-galad, dernier Haut Roi des elfes Noldor. Il est cité dans Le Seigneur des Anneaux dans le poème intitulé La chute de Gil-galad. Tout un programme, que devrait détaillé la série, selon son interprète Ben Wlaker.

Figure clé et légendaire, l'elfe Celebrimbor, concepteur des Anneaux de pouvoir, est interprété par Charles Edwards (le secrétaire de la Reine dans The Crown ).

Celebrimbor (Charles Edwards) qui forgera les Anneaux de pouvoir. ©Prime Video

Isildur, l'ancêtre d'Aragorn (vu sous les traits d'Harry Sinclair dans le prologue de La Communauté de l'Anneau), est incarné par Maxim Baldry ( Years and Years ).

Parmi les créations de la série, la jeune Harfoot Nori (Markella Kavenagh) a soif d’aventures. Autre nouveau venu, l’elfe des bois Arondir (Ismael Cruz Córdova) vivra avec l’humaine Bronwyn (Nazanin Boniadi) le même amour interdit que Beren et Lúthien et Aragorn et Arwen dans les écrits de Tolkien.

L’elfe des bois Arondir (Ismael Cruz Córdova). ©Prime Video

Peter Jackson est-il impliqué ?

On l'a déjà dit et écrit : Peter Jackson n'est pas impliqué dans Les Anneaux de pouvoir. Si la bande annonce évoque furieusement l'esthétique de ses deux trilogies, c'est que les producteurs ont fait appel à des collaborateurs du "Hobbit" néo-zélandais.

Parmi ceux-ci, les plus influents restent les directeurs artistiques des trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit Alan Lee et John Howe, célèbre illustrateur tolkenien.

La série a été tournée en Nouvelle-Zélande, comme les films de Jackson. Même si les productions sont différentes, on comprend que les auteurs des Anneaux de pouvoir ont veillé à assurer une continuité visuelle avec les films de Jackson.

Une esthétique dans la continuité des films de Peter Jackson. ©Prime Video

À qui s'adresse "Les Anneaux de pouvoir" ?

C’est tout le défi. Les puristes de Tolkien traqueront les incohérences, trahisons et erreurs chronologiques.

Ceux des films ne retrouveront peut-être pas la même ampleur épique et devront accepter un regard neuf sur la Terre du Milieu. Le public amateur d'heroic fantasy mais lassé des bains de sang et intrigues de palais de Game of Thrones devrait retrouver une fantasy plus onirique et poétique.