Les séries les plus attendues de septembre

Entre toutes les sorties sur les différentes plateformes de streaming, il n’est pas facile de s’y retrouver. Quelles séries allez-vous pouvoir visionner sur les plateformes en septembre ? Sélection.

Détox (Netflix) - Une nouvelle série française débarque sur Netflix le 1er septembre. Cette comédie créée par Marie Jardillier à destination des jeunes aura pour thème central l'addiction aux écrans. Avec Tiphaine Daviot, Manon Azem, Charlotte de Turckheim et Héléna Noguerra.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir (Prime Vidéo) - Après House of the Dragon, l'autre série phénomène de la rentrée est Les Anneaux de pouvoir. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur Prime Video à partir du vendredi 2 septembre. Un épisode sera ensuite ajouté chaque vendredi pour un total de huit. Découvrez notre critique mise en ligne sur LaLibre.be à 16 h tout pile ce mercredi.

Devil in Ohio (Netflix) - Cette mini-série est ajoutée au catalogue Netflix ce vendredi. Dans ce thriller adapté du roman de Daria Polatin, Emily Deschanel (Bones) change de casquette en campant le rôle du Dr Suzanne Mathis, une psychiatre.

Sentinelles (Be Séries) - C'est un sujet à la fois douloureux et épineux dont s'empare la série d'OCS Sentinelles (Soldiers) : les dilemmes moraux vécus par un bataillon de jeunes soldats de la force française Barkhane lors de leur intervention au Mali. Co-créée par Frédéric Krivine (Un village français) et Thibaut Valetoux (Totems), sur une idée originale de ce dernier, la mini-série en sept épisodes est réalisée de façon immersive par Jean-Philippe Amar (Un village français, Engrenages). À découvrir le 3 septembre sur Be Séries et Be à la demande. La critique est disponible dans le supplément Arts Libre d'aujourd'hui.

Les Papillons noirs (Arte) - Olivier Abbou et Bruno Merle racontent l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration engagé par un retraité, Albert, pour rédiger ses Mémoires. Avec Nicolas Duvauchelle, Niels Arestrup et Axel Granberger. Dispo sur Arte.tv dès le 7 (sur antenne les 22 et 29 septembre).

La Servante écarlate - saison 4 (Auvio) - La saison 5 de The Handmaid's Tale va prochainement être diffusée aux USA. En attendant, la saison 4 est programmée dès le 8 septembre sur Auvio et La Trois au rythme de deux épisodes par semaine.

Cars : Sur la route (Disney +) - Pixar et Disney produisent une série d'animation basée sur les films Cars. Cars on the road (neuf épisodes) a été créée par John Lasseter (Toy Story, 1001 Pattes, Cars…). Au casting de cette série disponible le 8 septembre figure, notamment, Owen Wilson.

Gutsy (Apple TV +) - La plateforme à la pomme met en ligne la série documentaire Gutsy, produite par Hillary Clinton et sa fille Chelsea. Ces dernières partent sur les routes américaines rencontrer des femmes inspirantes. Rendez-vous le 9 septembre.

Central Park - saison 3 (Apple TV) - Les trois premiers épisodes de la saison 3 de cette série d'animation pour adultes arrivent le 9 septembre.

A Very British Scandal - Saison 1 (Auvio) - Le 14 septembre, la plateforme de la RTBF met en ligne cette mini-série de la BBC créée par Sarah Phelps, racontant les déboires du duc et de la duchesse d'Argyll dans les années 1960.

Hartley, cœurs à vif (Netflix) - Le reboot de cette série australienne des années 90 sera visible le 14 septembre. Les créateurs auront fort à faire pour que leurs personnages deviennent aussi cultes que Drazic, Anita, Costa ou encore Effie.

Irma Vep (Be 1) - La série d'Olivier Assayas débarque le 15 septembre (dispo aussi sur Be à la demande). En huit épisodes, le réalisateur français raconte l'arrivée d'une actrice hollywoodienne en Europe (incarnée par Alicia Vikander) pour jouer le rôle d'Irma Vep et revisiter un classique du film muet, Les Vampires de Louis Feuillade.

Pure (Arte.tv) - Cette série à l'humour très british évoque le quotidien de Marnie et sa lutte contre un trouble obsessionnel compulsif. Dispo dès le 16 septembre.

Andor (Disney +) - La série de Tony Gilroy, préquel de Rogue One (Star Wars), consacrée au personnage de Cassian Andor, sera mise en ligne le 21 septembre.

Snabba Cash, saison 2 (Netflix) - Sortie l'an passé, la première saison de cette série suédoise sur l'univers de la drogue (et de la tech) était une belle surprise. La suite arrive le 22 septembre.

Pourquoi pas Evans ? (Be 1) - Hugh Laurie est de retour. Pas dans Dr House, mais dans Pourquoi pas Evans ? Il adapte un roman policier d'Agatha Christie. Be 1, à partir du 25 septembre.

Atlanta, saison 3 (Be Séries) - L'excellent Donald Glover rempile pour un troisième opus. La bande américaine débarque en Europe et sur Be Séries à partir du 27 septembre.

L'Impératrice (Netflix) - Sissi "squate" la plateforme au "N" à partir du 29 septembre. La série a été créée par la scénariste allemande Katharina Eyssen.

Jungle (Prime Video) - Amazon présentera sa prochaine série dramatique originale dans l'univers du hip-hop britannique. Décollage le 30.