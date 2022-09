Vous voulez voir l'épisode 1 de "House of The Dragon" gratuitement? C'est désormais possible

Les fans de la série "Game of Thrones", qui s'est achevée il y trois ans, ont été nombreux au rendez-vous pour le lancement de son préquel "House of the Dragon" dont le récit se déroule près de 200 ans avant la série initiale, racontant l'histoire de la sanguinaire dynastie Targaryen et de ses 17 dragons.

HBO et les producteurs de House of the Dragon ont déjà réussi leur coup mais ils continuent la promotion de la série qui connaît un succès historique. En effet, ce vendredi, HBO a décidé de publier le premier épisode de la série événement de 2022 gratuitement sur YouTube.



De quoi donner envie aux fans de s'abonner et de payer pour voir la suite. Surtout que la série va déjà revenir pour une deuxième saison. En somme, un bon coup marketing !