Netflix, Prime Video, HBO… "Ils ne vont pas tous survivre" affirme l’ex-patron de Disney

Bob Iger est l’ancien PDG de Disney. Il a présidé aix rachats de Marvel, Pixar et Lucasfilm ainsi que l'exploitation de leurs licences au cinéma. L’une de ses dernières initiatives, avant son départ en 2020, a été le lancement de Disney+.

Lors d’une conférence Vox aux Etats-Unis, il a donné son analyse sur le marché du streaming actuel.

Pour ce vétéran d'Hollywood, il y a trop de services sur le marché et tous ne survivront pas. Selon lui, Netflix devrait perdurer : "Je pense que Netflix va continuer à prospérer. Ils ont actuellement quelques soucis, mais ils ne vont pas disparaître pour autant."

Il pense également qu’Amazon Prime et Apple TV+ devrait résister à la concurrence, grâce à leur diversification : "Le streaming n’est pas l’activité principale pour eux (Amazon et Apple) et ils sont plus mesurés en termes de résultats nets, mais ces plateformes servent d’autres fins. Elles ne vont pas stagner, elles vont continuer à croître. Elles ont de la ressource. Elles ont un accès facile aux utilisateurs, de bonnes technologies et ont montré qu’elles savaient s’en servir. Elles vont rester."

Bob Iger inclut évidemment dans cette vision positive de l'avenir Disney+, qui bénéficie également des multiples activités du géant du divertissement.

Toutefois, l'ancien PDG estime que d'autres plateformes vont mordre la poussière, sans toutefois les nommer : "Je ne pense pas qu’elles survivront toutes". Pense-t-il à HBO Max, propriété de Warner ? Warner est actuellement en train de fusionner avec Discovery et a déjà annoncé plusieurs réductions de personnel ainsi que l'annulation du lancement d'HBO Max dans plusieurs pays.Il existe une multitude d’autres plateformes, surtout aux Etats-Unis, qui n’ont pas été cités par Iger comme de grandes réussites.

Bob Iger a également émis des doutes sur un retour du box office des films en salles à ses niveaux antérieurs à la pandémie qui a laissé “une cicatrice” permanente sur le secteur.

Il estime que le public s'est accoutumé au "confort" et à la "flexibilité" des services de streaming.

Il a même ajouté que le succès de séries comme House of the Dragon et Mandalorian l'ont amené à reconsidérer ses certitudes : "L'industrie du cinéma avait coutume d'affirmer que l'on ne peut pas avoir d'impact culturel sans une sortie en salles. Je ne partage plus ce point de vue."