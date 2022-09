"Danse avec les stars" boit la tasse: comment expliquer ces audiences historiquement basses ?

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Diffusé ce week-end, le premier numéro de la saison 12 a enregistré une audience historiquement basse. À peine plus de 3 millions de téléspectateurs. Pourquoi?

La recette magique de TF1 a-t-elle du plomb dans l'aile ? Après Koh-Lanta dont la dernière saison n'a pas été étincelante, la finale du Totem mauditayant enregistré un score historiquement bas avec moins de 3 millions de téléspectateurs, c'est Danse avec les stars qui boit la tasse. Ce week-end, le lancement de la douzième saison s'est aussi fait en mode très mineur, avec des audiences, là aussi, historiquement basses. À peine 3 millions de personnes devant leur petit écran. Ils étaient 4,3 millions lors de la première émission de la saison 11 il y a un an. Et 3,8 millions en moyenne à suivre tout le programme . Ce week-end, Camille Combal et ses danseurs ont été battus à plates coutures par Astrid et Raphaëlle sur France 2 qui a rassemblé 5,2 millions d'inconditionnels.

Qu’est-ce qui explique ce revers ? En partie, certainement, le fait que TF1 n’est plus accessible en France via les offres de Canal + et le satellite TNT Sat. Mais ce n’est pas la seule raison qui peut expliquer ce démarrage en mode mineur. Car l’émission a connu de nombreux changements par rapport à l’an dernier.

Karine Ferri s’en est définitivement allée, tandis que Denitsa Ikonomova, la danseuse emblématique du programme qui était dans le jury lors de la précédente saison est également absente. Si dans son cas, il est dit que c’est temporaire, qu’en est-il d’autres danseuses et danseurs également absents de cette douzième saison ? On pense à Coralie Licata, Maxime Dereymez, Christian Millette et Joël Luzolo.

Enfin, il y a le casting qui n'est pas le plus époustouflant qu'a connu Danse avec les stars du sur TF1. D'autant que l'une des personnalités les plus connues, David Douillet, a été remerciée dès la première émission. S'agissant des vraies célébrités, il reste que Billy Crawford, Clémence Castel, Amandine Petit (Miss France 2021) et l'humoriste Florent Peyre. Ce n'est pas injure de dire que les autres sont nettement moins connus.

Cependant, avant de tirer des conclusions et de crier à l’échec, il convient de voir si la mayonnaise ne prend pas lors de la deuxième diffusion. Il est vrai que les émissions d’hommage à la reine Elizabeth II ont peut-être aussi détourné un certain public.