Emmy Awards: "Succession" conforte l’envolée d’HBO, "Squid Game" entre dans l’Histoire

Les séries Succession, Ted Lasso, The White Lotus et Euphoria ont gardé leur couronne, Squid Game a marqué l’histoire en devenant la première série étrangère récompensée aux Emmy Awards.

Le basculement annoncé n'a donc pas eu lieu ce lundi soir à Los Angeles lors de la 74e cérémonie des Emmy Awards. Succession n'a pas cédé sa couronne à Squid Game et reste la meilleure série de l'année écoulée. Si Squid Game ne s'est pas hissée sur la première marche du podium, elle a toutefois réussi à imposer son interprète principal, le Sud-Coréen Lee Jung-jae, qui a décroché l'Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique. Une première dans l'Histoire de la cérémonie.

L'incroyable famille Roy n'a donc pas baissé pavillon face au raz de marée Squid Game orchestré par Netflix. Ses déchirements, désormais légendaires, et la guerre de pouvoir que se livrent ses membres pour se maintenir à la tête d'un puissant empire médiatique tiennent les spectateurs d'HBO en haleine depuis trois saisons. La série Succession inspirée des luttes de pouvoir au sein de la famille du milliardaire Rupert Murdoch avait déjà été sacrée en 2020.

Après un démarrage dans l’ombre de la redoutable Shioban, son personnage de Tom Wambsgans a peu à peu révélé toute sa puissance et sa détermination. Ses punchlines, éminemment agressives, n’ont pas manqué de secouer la série, entraînant le sacre, cette année, de son interprète, l’acteur britannique Matthew Macfadyen.

Grâce notamment au triomphe de Succession, de The White Lotus et d'Euphoria la plateforme HBO/HBO Max s'impose en tête des diffuseurs avec 38 récompenses et prouve qu'elle n'a pas usurpé son titre de reine des séries de qualité. Elle laisse à Squid Game la fierté d'être la première série étrangère à recevoir plusieurs récompenses majeures dont celles du meilleur acteur et du meilleur réalisateur pour le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk.

Du côté des actrices, Zendaya conserve également sa couronne pour sa prestation d'adolescente en proie aux psychotropes dans Euphoria. Elle devance les comédiennes Jodie Comer et Sandra Oh (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets) et Reese Witherspoon (The Morning Show).

Ted Lasso garde le titre de meilleure série comique. Jason Sudeikis a une nouvelle fois remporté les suffrages des jurés pour son rôle décalé d'entraîneur de football américain recruté pour entraîner l'équipe de foot de l'AFC Richmond, en Angleterre, alors qu'il n'a aucune compétence en matière de ballon rond. La série, produite par Apple TV, a aussi imposé Brett Goldstein en tant que meilleur acteur dans un second rôle.

Grâce à Sheryl Lee Ralph, sacrée meilleur second rôle féminin dans la série comique Abbott Elementary et à la créatrice de la série, Quinta Brunson, ABC sauve l'honneur des grands réseaux américains grâce aux deux récompenses attribuées à cette fiction qui relate les galères d'une savoureuse équipe d'enseignants de Philadelphie.

Au rayon des mini-séries The White Lotus, qui plonge dans les coulisses d'un hôtel de luxe d'une station balnéaire huppée, garde la main. Du côté des comédiens, Michael Keaton s'est imposé pour son rôle dans la mini-série Dopesick et Amanda Seyfried pour son interprétation dans The Dropout.