Les nouveaux coachs de "The Voice France" sont connus

Alors que la huitième saison de The Voice Kids bat son plein sur TF1 avec Louane, Kendji Girac, Julien Doré et Patrick Fiori, la chaîne privée annonce l'arrivée prochaine de la version adulte du télécrochet et dévoile, pour l'occasion, un tout nouveau jury. Amel Bent et Vianney, coachs de la saison précédente, seront rejoints par Zazie, coach emblématique de l'émission qui fait son retour après six ans d'absence dans une version classique, et Big Flo et Oli, duo de rappeurs qui se sont, pour leur part, déjà installés dans les fauteuils rouges dans le cadre de la sixième saison de The Voice Belgique. "Avec leur bonne humeur contagieuse et installés dans un double fauteuil, Big Flo et Oli vont bouleverser l'ordre établi et apporter un vent de folie sur le plateau", écrit TF1 dans un communiqué.

Grand absent de cette saison, Florent Pagny se bat actuellement contre un cancer du poumon, raison pour laquelle il a notamment annulé sa tournée des 60 ans. Les proches de l'interprète de Savoir aimer donnent toutefois des nouvelles rassurantes. "Aux dernières nouvelles, je pense que ça va beaucoup mieux. Je pense que les choses suivent leur cours mais plutôt dans le bon sens, nous sommes tous très heureux", déclarait Patrick Bruel, ami du chanteur. Dans une interview accordée à France Inter, Florent Pagny avait également tenu à rassurer ses fans. "Tout va bien, je suis juste dans les contrôles, je continue à prendre bonne mine, et je taille la route. J'arrive du Portugal et je pars en Argentine."