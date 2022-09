Attraction, Lycée Toulouse Lautrec, Touchées, La Cour : le Festival de La Rochelle consacre de nombreux talents féminins

C'est la victoire de la persévérance. De sujets forts et souvent audacieux auxquels leurs auteur(e)s et singulièrement leurs créatrices et réalisatrices ont cru envers et contre tout. Le palmarès du Festival de la Fiction TV de La Rochelle a en effet consacré, samedi soir, le travail de nombreuses équipes emmenées par des femmes. Un trio de réalisatrices, d'abord : Hafsia Herzi pour La Cour ; Sylvie Testud pour Maman ne me laisse pas m'endormir et Alexandra Lamy avec Touchées – En Garde. Et de très nombreuses scénaristes : Clémence Azincourt et Alice Vial pour Septième Ciel ; Fanny Riedberger pour le formidable Lycée Toulouse Lautrec. Et bien sûr, Barbara Abel et Sophia Perié pour la nouvelle série belge coproduite par la RTBF, Attraction, qui a remporté le prix de la meilleure série francophone étrangère.

Cette 24e édition a fait la part belle à des récits plus diversifiés et plus ancrés que jamais au coeur de notre société en abordant des thématiques telles que le handicap, l’amour à tous les âges de la vie, la résilience, les violences conjugales ou la parité. Des thèmes forts pour des fictions jamais pesantes portées par une bonne dose de poésie, de tendresse, d’humour, d’empathie et de solidarité.

Toujours debout, toujours vaillantes

En abordant le drame de l'addiction aux médicaments (Maman, ne me laisse pas m'endormir avec Gérard Lanvin, Gwendoline Hamon) ou la thérapie par le sport (Touchées, en garde avec Mélanie Doutey et Claudia Tagbo), les fictions de cette année "se sont penchés sur des enjeux importants mais sans oublier de faire sens et d'emmener le spectateur à leur suite", a souligné le jury présidé par Sandrine Bonnaire.

C'est le cas notamment de la formidable série Lycée Toulouse-Lautrec de Fanny Riedberger. Elle décrit, en six épisodes, le quotidien d'un établissement unique en France qui mêle des enfants valides et d'autres en situation de handicap. Une fiction emplie d'humour et de force de vie, portée notamment par Stéphane De Groodt, Valérie Karsenti, Rayane Bensetti , Chine Thybaud et la formidable Ness Merad à voir prochainement sur TF1 et la RTBF.

Touchées, en garde écrit par Solen Roy-Pagenault et réalisé par Alexandra Lamy pour TF1 a reçu le prix du meilleur unitaire. Hafsia Herzi a reçu le Prix de la Meilleure réalisation pour la fiction La Cour portée notamment par Clotilde Courau, Ludovic Berthillot, Jérémie Laheurte et Djanis Bouzyani. Cette fiction, produite par Arte, a permis à la toute jeune Lucie Loste Berset d'être remarquée et sacrée jeune espoir féminin Adami. Le prix du Jeune espoir masculin Adami a été remis, quant à lui, à Vassili Schneider pour son rôle dans L'histoire d'Annette Zelman, un scénario signé Emmanuel Salinger pour France Télévisions.

Même émotion pour le jeune Nemo Schiffman qui a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine pour sa prestation dans Maman ne me laisse pas m'endormir. Au sujet de ce récit scénarisé par Nathalie Hugon, Juliette Boudre et Lorraine Levy, le comédien parle «d'une expérience unique et presque mystique». Inspiré du livre de Juliette Boudre, cette fiction sera prochainement diffusée sur France Télévisions et la RTBF.

Il n'y a pas d'âge pour aimer

Dans Septième ciel - série imaginée par Clémence Azincourt, Clément Marchand et Alice Vial pour la chaîne OCS - on suit un homme (Féodor Atkine) placé en maison de retraite par sa fille qui y rencontre l'amour. "Cette fiction sur la sexualité des personnes âgées nous a permis de ne plus avoir peur de vieillir et de ne recevoir que des bonnes ondes pendant toute sa production" a affirmé l'équipe bouleversée au moment de recevoir le prix de la meilleure série en 26 minutes.

©D.R.

La deuxième touche belge de ce palmarès concerne le prix de la meilleure série de moins de 20 minutes décerné à Lost in California de Mathieu Rochet. Une série portée par l'humoriste et comédien belge Kody, à voir prochainement sur Arte.

Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été remis à Zoé Heran et Maïra Schmitt qui partagent l'affiche de La vie devant toi, fiction signée Françoise Charpiat pour France Télévisions.

Le Prix de la meilleure fiction européenne a été attribué à Life and Death in the warehouse, fiction coup de poing sur les dessous inhumains du commerce en ligne. Une fiction produite par la BBC, scénarisée par Helen Black.

Le Prix du meilleur scénario a été décerné à L'homme de nos vies de Marie Guilmnieau, Alice Ven Der Broek et Eliane Vigneron. Une coproduction RTBF- M6 à voir prochainement sur La Une.

Enfin, le Prix de la meilleure musique récompense la créativité d'Audrey Ismaël et Olivier Coursier pour Vortex série à découvrir bientôt sur France Télévisions et la RTBF.