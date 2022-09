Accueil Culture Médias & Séries "Je participe à 'Danse avec les stars' pour ma fille" La chanteuse de 48 ans a bien failli se faire éliminer lors du premier prime de l'émission. Aurélie Parisi Journaliste Médias ©Laurent VU/TF1

Découverte avec la chanson La Neige au Sahara, un tube qu'elle définit comme un "passeport" pour accéder au monde entier, Anggun jongle depuis des années entre les studios d'enregistrement, la scène et les plateaux de télévision. En Asie, la chanteuse française d'origine indonésienne est le visage d'X-Factor, d'Indonesia Got Talent et de The Voice Indonesia. En France, jusqu'à il y a peu, elle était enquêtrice dans Mask Singer et dans Good Singer sur TF1. Un beau parcours pour la chanteuse de 48 ans qui, après plusieurs appels du pied, a finalement accepté de faire partie de l'aventure Danse avec les stars. "TF1 m'a contactée la première fois...