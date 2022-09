"L’Amour est dans le pré": les agriculteurs ont choisi leurs prétendants

Après avoir lu attentivement le courrier qui leur était destiné, les agriculteurs se sont frottés aux speed datings, ce dimanche dans L'Amour est dans le pré sur RTL-TVI. Des tête-à-tête décisifs à l'issue desquels les cœurs à prendre de cette saison choisissent les prétendants qu'ils accueilleront dans leur ferme le temps de quelques jours.

C'est dans le domaine des Sorbiers, près de Dinant, qu'ont eu lieu ces premières rencontres qui suscitent un peu de stress tant chez les agriculteurs que chez leurs prétendants. Pour Julien, fermier montois de 22 ans, le train a du mal à se mettre en marche. Le jeune homme préfère être clair dès le début avec ses prétendantes. "Ça ne te fait pas peur de voir quelqu'un avec un peu de caractère comme moi ? Parce que moi, je dis tout le temps tout ce que je pense", explique-t-il à l'une d'elles. Finalement, l'agriculteur fait un choix et invite Mathilde, Angéline, Pauline à rejoindre la ferme. Exceptionnellement, Julien a eu le droit d'inviter, Clara, une quatrième prétendante qui, en pleine session d'examens, n'a pu se rendre au speed dating.

Assis sur un banc, à l'abri des regards, Alain a également vu défiler les prétendantes. Le choix a été difficile pour le fermier du Pays de Herve qui a finalement trouvé davantage d'atomes crochus avec Anne-Catherine, Stéphanie et Valérie. "J'ai laissé parler mon cœur", déclare l'homme de 43 ans à ses prétendantes.

À 60 ans, Bernard, marchand de bêtes de Vaux-sur-Sûre, s'apprête à accueillir Patricia et Françoise dans sa ferme. Mais également Cathy, son coup de cœur, qui n'a pu se rendre au speed dating à cause d'un décès dans sa famille.

Après un mariage qui a duré quatorze ans, André cherche à nouveau la femme qui fera battre son cœur. L'homme de 56 ans originaire de Bessange espère la trouver en Joëlle, Dominique ou Jannick.

Rarement intimidée, la pétillante Cathy avoue se sentir "un peu stressée" avant d'entamer les face-à-face. "Pourtant j'ai l'habitude de parler beaucoup et là j'ai peur de pas pouvoir poser les bonnes questions", dit-elle. Jean-Pierre, Balou et Francis auront l'occasion de passer quelques jours avec elle à la ferme. De son côté, sa fille Soraya, comblée de cadeaux par ses prétendants, a choisi de repartir avec Nicolas, Cédric et Kévin.

Timide, Arnaud était un peu paralysé par le stress lorsqu'il a dû annoncer le nom des trois heureuses élues amenées à le rejoindre dans sa ferme de Rochefort. Dès la semaine prochaine, Coralie, Violaine et Mélanie vont tenter de le mettre à l'aise et de tirer leur épingle du jeu.