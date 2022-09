Surprise dans "Les 12 Coups de midi": la grogne des téléspectateurs après ce nouveau changement de TF1

Lundi 19 septembre, la chaîne de télévision française TF1 avait préféré diffuser les funérailles de la Reine Elizabeth à la place de l'émission "Les 12 Coups de midi". Une décision qui avait déjà irrité certains fidèles du jeu animé par Jean-Luc Reichmann.

Leur colère n'allait toutefois pas changer la programmation. Il n'y avait plus qu'à attendre le lendemain. Ce mardi 20 septembre, les téléspectateurs étaient donc de nouveau installés devant leur poste pour suivre la partie suivante. Et cette fois-ci, ça a commencé comme prévu.



Mais dix minutes après l'arrivée des candidats sur le plateau, le jeu a été interrompu par une première page de pub. Bizarre. Ces annonces arrivent plus tôt que d'habitude. À la surprise des téléspectateurs, la chaîne a envoyé une deuxième page de publicités juste avant la fin, "le coup de maître". C'est la première fois que l'émission est interrompue à deux reprises et ça ne plaît pas aux amateurs du programme.



On ne sait pas si cette double interruption sera reproduite dans les émissions suivantes, mais sur les réseaux sociaux le mécontentement est palpable.