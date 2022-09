"Pourquoi pas Evans ?" : Hugh Laurie se lance dans la réalisation avec cette adaptation d’Agatha Christie

Dans cette enquête so british, la comédienne Lucy Boynton campe une jeune Lady anticonformiste, curieuse et intrépide.

C'est un dimanche comme tant d'autres dans cette petite ville côtière du Pays de Galles. Soudain, en pleine partie de golf, Bobby Jones (Will Poulter vu dans The Revenant, Dopesick), le fils du vicaire local et caddy occasionnel, aperçoit un corps gisant au pied de la falaise. Lorsqu'il parvient jusqu'à lui, l'homme agonisant murmure à son oreille : "Pourquoi n'ont-ils pas demandé à Evans ?", juste avant de rendre son dernier souffle. Une phrase énigmatique à laquelle Bobby ne prête d'abord aucune attention. Mais la suite des événements va prouver que cette sentence n'a rien de banal.

Meurtre ou accident ? La police ne semble écarter aucune piste. Rapidement, le jeune Bobby se retrouve plongé, malgré lui, au cœur de cette enquête inattendue. L’affaire suscite l’émoi dans la région et chacun y va de sa petite théorie au sujet de la chute accidentelle, ou non, de l’inconnu…

©D.R.

Complicité teintée d’humour

Beaucoup l'ont découverte voguant sur le Nil et la nouvelle série, produite par le comédien Hugh Laurie (interprète du fameux Dr House durant huit saisons), prouve à quel point l'univers d'Agatha Christie semble convenir à Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody, The Politician), jeune actrice récemment récompensée d'un Hollywood Rising Star lors du Festival du cinéma américain de Deauville.

Dans la mini-série Pourquoi pas Evans ?, elle campe une jeune Lady anticonformiste, curieuse et intrépide, bien décidée à ne pas laisser passer l'occasion de rompre avec la trop grande tranquillité de la campagne anglaise. Saisissant l'opportunité de cette affaire, elle renoue avec son ancien camarade de classe, Bobby Jones, et le pousse à mener sa propre enquête, jugeant la police bien incapable d'y parvenir.

Au fil des quatre épisodes, les surprises et rebondissements se succèdent, permettant de dévoiler les personnalités de chacun, bien au-delà de la famille du défunt.

Ainsi, l'insolite duo d'enquêteurs amateurs, à l'humour so british, prouve-t-il ses talents cachés dans une intrigue bien menée et une reconstitution soignée. Hugh Laurie, qui signe ici sa première réalisation, fait même une apparition dans un rôle savoureux. Autant d'ingrédients qui combleront les amateurs d'intrigues policières classiques et les fans de la célèbre reine du suspense. Ceux-ci découvriront au passage un récit rarement adapté à l'écran et un parfum d'aventure qui rend grâce à la beauté de la campagne anglaise.

"Pourquoi pas Evans ?" / "Why didn't they ask Evans ?" -Enquête & humour- Création : Hugh Laurie, d'après Agatha Christie - Réalisation : Hugh Laurie - Avec Will Poulter, Lucy Boynton Sur Be tv 25 septembre (4 x 60').