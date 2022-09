Le journal Metro réduit sa parution à trois jours par semaine

Le journal gratuit Metro, qui revendique plus de 700.000 lecteurs quotidiens en Belgique, ne paraitra plus que trois jours par semaine à partir du 3 octobre, a annoncé jeudi dans un communiqué son éditeur, le groupe Rossel. Metro fêtera ses 22 ans le 3 octobre prochain. Distribué à 150.000 exemplaires, le journal emblématique des transports en commun va poursuivre sa transformation afin d'encore davantage se rapprocher de sa cible, à savoir les jeunes actifs urbains, précise-t-il.

Concrètement, dès le 3 octobre, Metro ne paraîtra plus que le lundi, mercredi et vendredi, périodes de vacances comprises. "Le choix de passer à cette fréquence est conforté par l'expérience fructueuse que Rossel a acquise en France avec le journal gratuit 20 Minutes", souligne le groupe.

Chaque jour aura ses spécificités: durabilité et carrière le lundi, culture le mercredi et enfin "lifestyle, urban life et self-care" le vendredi.

L'offre digitale sera également renforcée, avec un nouveau site début 2023 ainsi qu'une "expérience innovante et complémentaire au journal papier".