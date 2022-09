Marc Danval : "J’ai rencontré Miles Davis, oui, mais c’était un emmerdeur. Pourquoi ? Mais parce qu’il était raciste, il détestait les blancs"

Le journaliste de la RTBF et homme de culture, Marc Danval disparaît. Et, avec lui, une époque, un savoir, un son inimitable. Evocation.

Marc Danval, né Sevenants, le 18 février 1937, à Bruxelles, est mort durant sa sieste, ce 22 septembre, à l'âge de 85 ans. Nous l'avions rencontré il y a trois ans dans son appartement ixellois. Lunettes rondes – celle de Sacha Guitry ? –, chemise à fleurs, entouré d'autant d'objets que d'époques qu'il avait traversées, il nous avait plu par son franc-parler, sa vivacité d'esprit – "je n'aime pas les lents" –, et sa vie de l'ordre de l'extra-ordinaire, qu'il racontait sans faire le moindre compromis sur ses idées. Un exemple parmi d'autres ? "J'ai rencontré Miles Davis, oui, mais c'était un emmerdeur. Pourquoi ? Mais parce qu'il était raciste, il détestait les blancs. On peut être un emmerdeur et un génie".

Il avait passé sa vie à rencontrer des vedettes, et à les faire connaître. Et tel un passeur de sons, il tendait l'oreille, la troisième, – "celle qui écoute ce que les deux autres n'entendent pas" – pour bien entendre les voix de partout. Il avait commencé par faire passer, à la radio, les dédicaces des soldats lors de la Seconde Guerre mondiale. "J'étais artilleur, mais je me suis retrouvé à l'INR, l'Institut National de Radiodiffusion – Flagey, quoi ! Je faisais l'émission pour les troupes et ça m'arrangeait bien, ça m'évitait d'aller à la caserne".

Il n'avait pas tout de suite pensé à faire de la radio. Petit-fils et fils de pianiste, la musique avait toujours été dans son oreille. "Mais mon père a tout fait pour me dégoûter du métier, il fermait le piano à clef, car il sentait que j'étais doué… Il y avait une sorte de jalousie. En plus, je voulais faire du jazz, ça n'arrangeait pas la famille".

Comme il a un faible pour les planches, il s'inscrit au Conservatoire. "Je m'emmerdais au cours, je suis entré au Théâtre du Parc. J'aimais la scène, ça m'amusait de me projeter dans un rôle. Je jouais l'employé du téléphone, le domestique, dans une pièce de Guitry. On ne commence jamais en jouant Cyrano. Guitry, à l'époque, avait donné l'exclusivité de son répertoire au Parc".

Une histoire de bonnes ondes

Un ami comédien le met en garde : "Tu vas rien gagner, fais de la radio ! On cherche quelqu'un à Radio Luxembourg". À l'époque, l'ancêtre de RTL est la radio la plus écoutée en Europe francophone. "On n'ose plus l'imaginer, mais il y avait 10 millions d'auditeurs. J'animais une émission de variété où on déconnait joyeusement. Mais vivre à Luxembourg, c'est pas de la tarte, j'ai failli me marier tellement je m'ennuyais...".

Rentré à Bruxelles, il anime Le ménage en musique, mais est rapidement viré : "J'avais discuté avec une fille qui m'avait demandé ce que je pensais du patron . J'avais répondu : "C'est un con !". Par contre, les boss de RTL à Paris savent ce que Danval vaut, et c'est ainsi qu'il part à la capitale, mener la belle vie. On lui donne alors pour défi de concurrencer Salut les copains, "ce qui était de la folie. C'était impossible de concurrencer un succès pareil". Pour ne rien arranger, Danval n'aime pas les yé-yé : "Petit à petit, j'ai injecté du jazz. Ce qui ne plaisait pas du tout, c'était les années 60".

Faire connaître “cet art infini”

"Pourquoi il a toujours été plus compliqué au jazz de se faire aimer ?", lui avions-nous demandé ingénument. "C'est de la bonne musique. Il est difficile à la bonne musique de se faire aimer, tandis que la merde marche très bien. Le public aime la facilité musicale. Il ne veut pas réfléchir. Et je vous parle de la France, aussi : les Français ne sont pas musiciens. Les Hollandais et les Allemands, les Anglais, les Belges aussi, sont musiciens, même s'ils préfèrent la variété". Avec Danval, le jazz, "cet art infini", prend une envergure médiatique. Même si dans les sixties, à Paris, le jazz, ça ne marche pas trop encore. Il est éliminé de la grille.

À nouveau Bruxellois, il se lance dans les relations presse, se spécialise en œnologie et gastronomie. " Je ne m'entendais pas avec la directrice de l'INR, je lui ai dit qu'elle ressemblait à un crapaud buffle… Enfin bref… Mais c'est comme ça que je suis retrouvé à ne pas faire de la radio pendant des années". Il remonte sur scène. Il écrit aussi, des essais, sur Robert Goffin [grand essayiste belge sur le jazz]. "Mais les livres que j'ai fait sur lui ne se vendent pas. Il est demeuré dans les limbes. Il y a toujours trois mots qui font peur : avocat, poésie, et jazz".

La troisième oreille

"J'ai recommencé la radio il y a 30 ans, je faisais écouter des vieux trucs, de la musique du XIXe siècle, jusqu'aux années 50, des 78 tours. J'aime bien faire découvrir des documents mais je n'ai jamais cru que cela durerait 30 ans". Dans La troisième oreille, le samedi, sur La Première, entre 14 et 15h – "en direct, sauf quand je suis en vacances mais j'y suis pas souvent" – on l'entend, le sourire dans la voix, déballer une vieillerie qui aiguise les oreilles. "Les gens m'écoutent car ils ont l'impression de vivre sur une autre planète, c'est le temps du refuge".

– "Ce qui m'intéresse, c'est le contact avec le public".

– “Pourtant il n’est pas là…”, lui avait-on rétorqué.

– "Mais si, il est là ! Il est presque palpable. Il faut parler aux gens, il ne faut pas lire un texte à la radio… même si j'ai des fiches devant moi, pour ne pas me foutre dedans dans les dates".

Il était aussi grand amateur de littérature et les habitués de la salle de vente spécialisée dans les livres précieux avenue des grenadiers, à Ixelles, avaient coutume de l'y voir débarquer le samedi, à 15h30, juste après son direct à la RTB. On lui avait demandé, en 2019, ce qu'il avait dans les tuyaux. Une comédie musicale, un essai sur la préhistoire du jazz belge… "Des gens qui ont mon âge et qui bossent, il y'en a pas beaucoup. Mais s'amuser en travaillant, c'est Sacha Guitry qui me l'a appris".

On était resté longtemps à lui parler dans le décor fait de vinyles et de boîtes de bouillons OXO. Un vrai bouillon de culture. Le papier paru, il avait pris le temps de nous laisser un message pour nous remercier d'un portrait "pas mal torché". Nous avons longtemps conservé la voix impérissable de Marc Danval, sur notre répondeur.