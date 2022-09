Léa Salamé décrypte notre époque

C’est l’un des événements incontournables de cette rentrée télévisuelle : Léa Salamé, ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier, sera désormais aux commandes du nouveau talk-show qui occupera la case horaire longtemps réservée à son ancien mentor qui animait la deuxième partie de soirée du samedi soir depuis seize ans sur France 2.

D'abord intitulé On ne peut plus rien dire, ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, qui débutera à partir de ce samedi 24 septembre sur France 2, s'appellera finalement Quelle époque !. Ce qui permet aussi à la journaliste de se détacher (définitivement ?) du présentateur des Grosses Têtes sur RTL avec lequel elle se serait brouillée suite à l'arrêt d'On est en direct, qu'elle co-présentait à ses côtés depuis 2021. Ici, c'est avec Christophe Dechavanne qu'officiera Léa Salamé. L'ex-présentateur de La Roue de la fortune, également de retour chez nous avec une nouvelle version des Orages de la vie, décryptera l'actualité et les faits de société aux côtés de la présentatrice. "Il ne sera pas un chroniqueur, a-t-elle toutefois tenu à préciser dans un entretien accordé à TV Magazine. C'est une star, qui a une carrière d'animateur génial et vibrionnant. Au-delà du phénomène de télé, c'est une personnalité très engagée, notamment contre le Sida et pour l'écologie. Avec mon producteur Régis Lamanna-Rodat, ce qui nous intéresse, c'est son regard sur la société. Il aura sa liberté de ton et de parole."

Si Léa Salamé ne lui appose donc pas l'étiquette de chroniqueur, Christophe Dechavanne aura tout de même sa propre séquence dans laquelle il sera libre de mettre en avant une personnalité de son choix. Il interviendra également sur chacun des sujets abordés. "Je reviens à mes premières amours : le débat, la rencontre des gens d'horizons divers", a-t-il déclaré à la conférence de presse de présentation de Quelle époque !. "Mon but, c'est d'être mon compte Twitter : de la déconne, des trucs super potaches et des trucs qui me mettent en colère."

Une touche d’humour

Philippe Caverivière, le comique repéré par Ruquier qui sévissait déjà dans On est en direct, sera lui aussi de la partie pour apporter une touche d'humour et d'impertinence à la conversation.

Quelle époque ! sera enregistrée chaque vendredi, ou bien diffusée en direct si l'actualité, dite "chaude", le nécessite. Léa Salamé abordera des sujets sociétaux, mais aussi culturels, en présence d'une petite dizaine d'invités dont les visages changeront de semaine en semaine, et d'un public. Si le modèle de son programme s'inspire très clairement de celui de son prédécesseur, elle promet d'y apporter sa patte.