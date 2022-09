Sara de Paduwa ne sera pas seule à la présentation de "The Dancer": voici les deux animateurs qui l'accompagneront

Il n'y a pas que Danse avec les stars qui va vous donner envie de fouler le parquet. Alors que le divertissement bat son plein sur TF1, la RTBF prépare de son côté l'arrivée de The Dancer. Adaptée du programme de la BBC The Greatest Dancer, cette émission de danse vise à mettre en lumière les talents belges, de tous les styles et de tous les âges. Ceux-ci pourront se présenter en groupe ou en solo devant un jury composé de Laurien Decibel, danseurse professionnelle et coach de la version néerlandophone de l'émission (VRT), d'Aurel Zola, danseur professionnel et responsable de la compagnie de danse hip hop The Revolutionary, et d'Agustin Galiana, acteur ayant remporté la huitième saison de Danse avec les stars.

Annoncée à la présentation de ce nouveau rendez-vous, attendu pour début 2023 sur La Une, Sara de Paduwa sera finalement accompagnée d'un co-animateur, Ivan Mutabazi, ancien partenaire de Cathy Immelen dans L'Escape Show. A leurs côtés, Héloïse Blanchaert, chroniqueuse du 6-8, de Super Nanas et d'On n'est pas des pigeons, se chargera d'accueillir et de présenter chaque danseur avant l'entrée dans la salle d'audition.