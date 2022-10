Un carton culinaire US, François Damiens, NTM... Les séries d'octobre sur les plateformes de streaming

Voici un panel non-exhaustif de ce qui va sortir.

Arte

Le monde de demain (10 octobre) - Dans les années 1980, les débuts du hip-hop français racontés à travers la naissance du groupe mythique NTM et le parcours du DJ pionnier Dee Nasty et de la graffeuse Lady V. Une chronique sociale et musicale reconstituée par les réalisateurs Katell Quillévéré (Réparer les vivants) et Hélier Cisterne (De nos frères blessés, Le Bureau des légendes).

Apple TV+

Shantaram (14 octobre) - Basée sur le best-seller de Gregory David Roberts, Shantaram suit les aventures d'un évadé de prison nommé Lin Ford (Charlie Hunnam) qui cherche à disparaître dans le Bombay fourmillant des années 1980. Après être tombé amoureux d'une femme énigmatique et intrigante nommée Karla, Lin doit choisir entre la liberté ou l'amour et les complications qui l'accompagnent.

Acapulco - saison 2 (21 octobre) - Le deuxième opus de la série comique Acapulco débarque sur Apple TV+ le 21 octobre. Une plongée dans les années 80 avec Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), garçon de plage dans un établissement haut de gamme.

Disney+

The Bear (5 octobre) - Cette série créée par Christopher Storer (Ramy) a beaucoup fait parler aux Etats-Unis. Jeremy Allen White (Shameless) y joue un restaurateur gastro qui reprend la sandwicherie familiale à Chicago. Pour se préparer, l'acteur a réellement travaillé dans un étoilé. La série, et notamment le plan séquence dantesque au septième épisode, vous plongera dans le chaos d'une cuisine en plein de coup de feu... "Yes, chef !".

Les Amateurs (19 octobre) - Une nouvelle mini-série originale française en six épisodes, où François Damiens et Vincent Dedienne feront la paire dans la veine de La Chèvre.

Le Mystérieux Cercle Benedict - saison 2 (26 octobre) - L'adaptation de la série de romans de jeunesse signée Trenton Lee Stewart revient pour un deuxième opus.

BeTV

Unknowns (1er octobre) - Dans cette série israélienne du réalisateur Tawfik Abu Wael (Our Boys), sept garçons marginaux sont soupçonnés du viol d'une jeune fille dans un terrain vague. Le commissaire Avner est convaincu que l'un d'entre eux est coupable… Les neuf épisodes sont à découvrir sur Be à la demande.

Toutouyoutou (1er octobre) - Maxime Donzel et Géraldine de Margerie sont deux amis. Ils étaient notamment connus pour la capsule Tutotal sur Arte. Une "critique" ciné décalée reposant sur des éléments parfois totalement insignifiants et absurdes. Le duo co-signe cette série série française mêlant espionnage et aérobic sur Be à la demande.

True Colours (28 octobre) - Le vendredi, à 20h30, à partir de cette date, Be Séries incorpore dans sa grille cette mini-série australienne de quatre épisodes. Erica Glynn et Warren H Williams ont planté le décor de leur fiction à l'intérieur d'une communauté aborigène. Au cœur du bush, Toni Alma, détective et aborigène elle-même, doit mener l'enquête suite à un accident de voiture suspect. Cette fiction sera disponible, dans la foulée, sur Be à la demande.

RTBF

Diane de Poitiers (4 octobre et 11 octobre) - La Trois et Auvio programment la série historique de Josée Dayan (Le Compte de Monte-Cristo, Les Misérables...) avec Isabelle Adjani. L'occasion de voir l'interprète de La Reine Margot incarner la favorite d'Henri II.

Netflix

Ennemi Public (1er octobre) - Les saisons 1 et 2 de la série belge sont ajoutées au catalogue Netflix.

The Midnight Club (7 octobre) : Octobre, c'est le mois d'Halloween, donc de l'horreur. Voici la nouvelle série signée par les producteurs de l'excellente The Haunting of Hill House. L'histoire se déroule dans un établissement spécialisé dans l'accueil de patients en phase terminale. Tous les soirs à minuit, huit d'entre eux se réunissent pour se raconter des histoires effrayantes.

Belascoarán, détective privé (12 octobre) - D'après les romans noirs de Paco Ignacio Taibo II, les enquêtes du détective privé Belascoarán Shayne dans le Mexico des seventies.

The Playlist (13 octobre) - Après Snabba Cash, Love & Anarchy, Netflix propose une nouvelle série suédoise. En six épisodes, The Playlist retrace le parcours d'un entrepreneur fondateur d'une plateforme de streaming musical. Elle s'inspire de l'histoire de Daniel Ek, le boss de Spotify.

The Watcher (13 octobre) - Ryan Murphy honore son contrat de 300 millions de dollars avec Netflix en étant décidément très productif. Après Dahmer, le showrunner star poursuit sa traversée vers l'angoisse. Pour The Watcher, il s'est inspiré de l'histoire vraie d'une famille installée dans leur nouvelle maison du New Jersey, et qui s'est retrouvée victime d'un stalker.

Notre-Dame, la part du feu (19 octobre) - Une mini-série française en six épisodes qui retrace l'incendie de Notre-Dame. Avec Roschdy Zem, Caroline Proust (Engrenages) ou encore Alice Isaaz (Play, Mademoiselle de Joncquières).

Le Cabinet de curiosités (25 octobre) - Pour fêter Halloween, Netflix livre la série de huit histoires macabres produite par Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau...). Ce dernier a choisi les réalisateurs et les scénaristes en charge du projet. On peut citer par exemple David S. Goyer (The Dark Knight), Vincenzo Natali (Hannibal), Jennifer Kent (The Babadook)… Côté acteurs, du beau monde : Andrew Lincoln (The Walking Dead), F. Murray Abraham (Mythic Quest) et Ruppert "Ron" Grint d'Harry Potter.

Prime Video

The Peripheral (21 octobre) - La nouvelle série produite par Amazon sous l'égide des créateurs de Westworld est adaptée d'un roman de William Gibson, maître du cyberpunk. On y retrouvera notamment l'actrice Chloë Grace Moretz confrontée à un crime dans le métavers.

The Devil's Hour

(28 octobre). L’ancien interprète de

Doctor Who

est de retour. Peter Capaldi (

The Thick of It

) apparaît dans une série qui semble flippante, écrite par Tom Moran et produite par Steven Moffat (

Doctor Who

,

Sherlock

...).