"The Voice Kids 2022": Et le grand gagnant est...

Du niveau, il y en a eu dans cette huitième saison de The Voice Kids. Pendant plusieurs semaines, Louane, Patrick Fiori, Julien Doré et Kendji Girac ont apporté leurs précieux conseils aux jeunes talents de leur équipe. Arrivés en finale, Sanaa, Sara, Loghane et Raynaud, méritaient tous de remporter le télécrochet de TF1. Mais, comme le dit une autre émission phare de la chaîne "Au final, il n'en restera qu'un", et ce dernier n'est autre que Raynaud. "Je suis très heureux, je ne réalise pas encore. Je n'y crois pas", confie le Réunionnais à TF1 quelques heures après sa victoire. En gagnant, ce dernier offre une quatrième victoire à Patrick Fiori, son coach. Il devient également le deuxième garçon à avoir gagné The Voice Kids après Soan en 2019.

Au cours de son aventure dans le télécrochet, Raynaud s'est frotté aux répertoires de plusieurs grands artistes, de Nana Mouskouri à Johnny Hallyday en passant par Demis Roussos. Pour se démarquer lors de cette finale, Raynaud a interprété "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman. Une prestation qui n'a laissé personne indifférent.

"Mon papa a aussi travaillé dur pour qu’on parte"

Avant sa participation à l'émission, Raynaud n'avait jamais quitté l'île de la Réunion. C'est la première fois qu'il prenait l'avion. Pour pouvoir "réaliser son rêve" et participer à The Voice Kids, le garçon a pu compter sur la solidarité de ses amis réunionnais et du travail acharné de son papa. "Des amis à La Réunion nous ont donné de l'argent pour qu'on puisse partir à Paris. Mon papa a aussi travaillé dur pour qu'on parte. Sans eux, cette aventure n'aurait pas existé", explique-t-il à TF1