C'est Halloween!: Zoom sur les années 80, décennie sanglante

Attention, programme horrifique en perspective ! Pour célébrer Halloween, que nous fêterons le 31 octobre prochain, Tipik adapte sa programmation pour proposer des contenus audiovisuels effrayants au possible, qui vous empêcheront de fermer l'œil de la nuit. Parmi ceux-ci, La décennie sanglante (ce vendredi soir), une série documentaire en deux épisodes, qui se penche sur le cinéma d'horreur des années 1980. Face caméra, John Carpenter (Halloween, The Thing, Christine,…), Joe Dante (Gremlins,…), Mick Garris (Freddy, le cauchemar de vos nuits, Critters 2,…), et bien d'autres réalisateurs se confient sur leurs projets, leurs sources d'inspirations à une époque où le cinéma de genre leur permettait de s'exprimer librement et de faire preuve d'une liberté totale.

De Vendredi 13 à Poltergeist, en passant par Suspiria ou Evil Dead, ils nous racontent comment ils ont fabriqué ces longs-métrages qui marquent encore les imaginaires de toute une génération qui adorait les monstres et les créatures mythiques, telles que les loups-garous et les vampires, nouvelles stars d'un genre où, jusqu'ici, il n'y en avait que pour l'hémoglobine.

L’ère des Gremlins

En donnant vie à ses Gremlins, Joe Dante crée des créatures aussi effrayantes que drôles à souhait. Des créatures qui sont aussi la parfaite manifestation de l'imaginaire débordant et dévorant des cinéastes et scénaristes des années 1980. Ces monstres, aussi attachants que démoniaques, feront l'objet du deuxième épisode de la série, dont les deux volets seront diffusés ce vendredi 28 octobre à 20 h 30 sur Tipik. Le premier épisode, intitulé Une génération diabolique, s'intéressera, quant à lui, à la liberté d'action des cinéastes de l'époque qui pouvaient laisser libre cours à leur imagination.

Cette série documentaire nous permettra aussi de (re) découvrir les classiques de l'horreur qui ont laissé une trace indélébile dans les esprits des amateurs du registre. La décennie sanglante s'intéressera par exemple aussi à la vague italienne de Dario Argento, Lucio Fulci et Lamberto Bava. Installez-vous confortablement dans votre canapé et… tremblez.