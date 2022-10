"Star Academy": qui de Amisse, Ahcène ou Julien a été éliminé ce samedi soir lors du deuxième prime?

Une semaine après avoir posé leurs valises au château de Dammarie-les-Lys, les 13 candidats de la "Star Academy" se retrouvent sur le plateau de TF1 pour le deuxième prime du télécrochet. Eliminatoire, ce dernier verra partir l'un des candidats qui a le moins convaincu le public et ses camarades. Parmi les candidats sur la sellette cette semaine, il y a Amisse, Ahcène et Julien. Alors que ces derniers devront défendre leur place dans la "Star Academy", les dix autres auront l'occasion de partager des duos avec les artistes invités, de Julien Clerc à Naps en passant par Amir, Juliette Armanet, Adé ou encore la star internationale Lewis Capaldi.

Pour la première fois, les treize candidats ont ouvert les festivités en chantant leur hymne qui n'est autre que "Ne partez pas sans moi", célèbre chanson de Céline Dion remixée par Mosimann, ex-star académicien.

Candidate prometteuse de cette saison, Anisha a été choisie pour chanter "Someone you loved" aux côtés de Lewis Capaldi. Une reprise qui n'est pas passée inaperçue, ni sur le banc des jurés, ni sur la Toile où la jeune femme a été félicitée à plusieurs reprises. "J'ai pas les mots, c'est impressionnant, c'est au-delà de mes rêves", lance la candidate à la fin de la prestation. Son talent a aussi impressionné Lewis Capaldi lui-même. "Elle a une voix incroyable et c'est une jeune fille adorable. Elle a beaucoup de talent", déclare la star Dans la foulée, Nikos Aliagas annonce d'ailleurs que la candidate s'est largement démarquée lors des évaluations de cette semaine. Elle se retrouve première de classe avec un "17/20", devant Chris, deuxième de classe avec 15/20, et Louis, troisième avec 14,8/20.

Chris met ensuite le feu sur scène en reprenant "Flamme" aux côtés de Juliette Armanet. Celui-ci est suivi d'Ahcène, l'un des nominés de la semaine, qui tente de sauver sa place en reprenant "Bohemian Rhapsody" de Queen, un morceau suggéré par Michael Goldman. Dans l'ensemble, les avis des juges sont plutôt positifs. Michael Goldman et Adeline Toniutti saluent les progrès du candidat qui, selon les jurés, n'avait pas réussi à s'ouvrir suffisamment lors de son évaluation.

"Tu es la Britney Spears française"

Élève ayant réalisé la meilleure performance en danse lors de l'évaluation, Carla a eu l'occasion de présenter lors du prime un tableau dansé imaginé par Yanis Marshall. Une chorégraphie que la jeune femme a dû faire en chantant le tube d'Alizée "Moi, Lolita" . Le professeur de danse ne cache pas sa joie. "C'était excellent!", dit-il. "Pour moi, tu es la Britney Spears française!" Bien qu'elle ait décelé quelques fausses notes, Adeline Toniutti félicite, de son côté, la candidate pour le "cardio".

Léa, Anisha et Enola ont ensuite partagé un trio sur "I'll never love again" de Lady Gaga. "J'avais l'impression d'être Céline Dion", lance Enola à la fin de la prestation. "Moi Beyoncé", continue Léa. Mais les jeunes femmes sont rapidement recadrées par Michael Goldman, directeur de la "Star Academy". "Bravo! Mais, on n'est pas encore au niveau de Céline Dion ou Beyoncé ! L'école sert à ça."

Après avoir interprété "La kiffance" en compagnie de Naps, Tiana et Cenzo laissent place à Amisse, autre candidate sur la sellette. La candidate vêtue d'une veste rouge tente de conserver sa place au château en reprenant "Rolling in the deep", titre avec lequel Adèle a été révélée au grand public. Malheureusement, les avis sont mitigés.

Invité de marque de ce prime, Julien Clerc a partagé un medley de ses plus beaux titres avec Anisha, Louis et Paola. Une performance qui n'a pas convaincu Michael Goldman. "C'était inégal", déclare ce dernier avant d'ajouter qu'il est "dur d'exister à côté de la voix de Julien Clerc". Stanilas, Cenzo et Chris ont ensuite ramené un peu d'énergie positive sur le plateau avec la reprise de "Can't stop the feeling" de Justin Timberlake. "Ca déchire, c'était le show!", lance Yanis Marshall visiblement conquis par la prestation des trois jeunes hommes.

Dernier candidat nominé à se présenter sur scène, Julien interprète "Thinking out loud" d'Ed Sheeran, un titre qui lui a permis de montrer de quoi il était capable. "Le problème de Julien, c'est sa capacité à se mettre à nu et j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'améliorations", note le directeur.

Avant le moment des votes, Carla ousse la chansonnette aux côtés d'Adé. Léa, quant à elle, partage la scène avec Amir pour l'interprétation de "Rétine".

Et le candidat éliminé est...

Peu avant minuit, le nom du premier candidat éliminé de cette nouvelle édition de la "Star Academy" est connu. Sauvé par les téléspectateurs, Julien conserve sa place dans l'aventure. Les candidats ont ensuite la lourde tâche de voter pour celui ou celle qu'ils veulent voir revenir au château de Dammarie-les-Lys. Face à un ex-aequo, Julien, dernier venu, a été obligé de faire un choix et a décidé de voter pour le retour d'Ahcène. Amisse est donc éliminée.