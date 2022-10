Marc Ysaye quitte Classic 21 et ses "Classiques" du dimanche matin

C'est une page d'histoire de la radio qui se tourne en Belgique. Marc Ysaye quitte Classic 21, la station qu'il a fondée et dirigée jusqu'en 2019. À la retraite depuis trois ans, le batteur de Machiavel avait conservé son émission de référence sur le service public : Les Classiques .

Après le 18 décembre, date de la dernière de Marc Ysaye sur Classic 21, les dimanches matin n’auront plus tout à fait la même saveur, lui qui les animait depuis 34 ans ! Quant aux ondes de la RTBF, elles seront orphelines de la voix basse et chaleureuse de celui qui restera une icône de la radio, que l’on partage ou non ses goûts musicaux. Quarante ans de maison, ce n’est pas courant. Sans compter qu’il a indéniablement inoculé le virus du rock à bon nombre de personnes ou, à tout le moins, grandement étoffé leur culture rock.

Marc Ysaye est entré à la RTBF en 1982. C'était après la séparation de Machiavel (le groupe n'a jamais officiellement annoncé avoir splitté mais il est resté muet de très longues années). Il officiait alors sur Radio 21. Six ans plus tard, sur cette même station, il créait donc ce rendez-vous musical dominical devenu incontournable et culte : Les Classiques . Pour proposer autre chose que la messe ces matins-là, dit-on. En 2001, il a pris les commandes de Radio 21 mais pour une courte durée. En effet, dans ses cartons, la RTBF a d'autres plans : la scission de la radio en deux pour proposer une station vouée aux jeunes, ce sera Pure FM devenue depuis Tipik, et une autre consacrée à la musique à l'attention des adultes : Classic 21. En 2019, c'est Étienne Dombret qui lui a succédé. Mais il n'y a rien à faire, en pénétrant dans les locaux de Classic 21 à Mons, l'âme de Marc Ysaye y flotte toujours. Nous l'avons constaté ce lundi 24 octobre en assistant au showcase exclusif donné par Axel Bauer. "Je suis extrêmement reconnaissant envers la RTBF d'avoir pu faire l'émission des Classiques et d'avoir pu développer à partir de là une radio à part entière. Quarante ans, c'est un beau chiffre. Je suis fier du travail accompli. Mon bébé (Classic 21) a bien grandi et évolue très bien : je suis comblé" , explique Marc Ysaye dans un communiqué. Contacté, il n'a pas souhaité accorder d'interview. Du moins pas dans l'immédiat.