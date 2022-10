Star Academy : le frère de Julien s'exprime sur sa nonchalance, "Il faut rappeler qu’on est venu le chercher pour participer à la Star Ac"

Le jeune homme de 20 ans est critiqué par ses camarades qui estiment qu’il ne se donne pas assez, alors qu’il a beaucoup de potentiel. Nonchalant, il fait également l’objet de critiques par ses professeurs qui considèrent que le candidat pourrait aller loin dans l’aventure s’il s’en donnait la peine. Lors du dernier prime, Julien a été sauvé par le public, mais le candidat doit désormais changer d’attitude s’il souhaite garder ses soutiens.

“Je suis très déçu, parce qu’il a quand même beaucoup travaillé cette semaine. Malgré tout le travail fourni, il se retrouve encore dans les nommés”, a déclaré Mathieu Canaby sur Instagram. Pour lui, son frère a difficile moralement depuis qu'il a choisi Ahcène provoquant ainsi le départ d’Amisse. “Ça a certainement dû lui peser. Il a eu quelques petites réflexions comme quoi il fallait qu’il fasse attention… Pour un hypersensible comme lui et un artiste en manque de confiance à ce point, ça peut être dur. Il a dû dealer avec ça toute la semaine et il se retrouve aujourd’hui nommé”, a expliqué son frère Mathieu Canaby.

Plus tard, Mathieu a tenu à s’exprimer à nouveau sur Instagram. “Ça devient un peu lourd. Ça fait qu’on demande à Julien s’il s’en fout d’être là, sous prétexte qu’il ne bosse pas de la même manière que les autres”. “Il ne bosse juste pas comme les autres. Julien, il a un petit truc en plus, qu’on appelle le talent. Et ce talent-là, il est brut. Et pour qu’il explose, il faut qu’il travaille de ouf, on est tous d’accord là-dessus, et il pourrait travailler un peu plus. Mais il arrive à se contenter de travailler juste comme il faut, pour juste y arriver. C’est sa manière d’être sincère”. “Dans la vraie vie, il est tel que vous le voyez là. Il est vraiment lui-même”, a encore appuyé Mathieu Canaby, avant de clôturer : “Il faut rappeler qu’on est venu le chercher pour participer à la ‘Star Ac’Julien, il n’a pas postulé”.